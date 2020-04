Tako v Sloveniji nastaja še ena avtomobilska legenda #foto

Koronavirus je v Sloveniji že odpihnil nekaj avtomobilskih srečanj in dirk, v najrazličnejših delavnicah pa ta čas vseeno nastaja več projektov in tudi obnovljenih primerkov kultnih avtomobilov. Pred tedni smo poročali o toyoti celici s Predmeje, to pa je ford escort RS cosworth. Trenutno še v nastajanju v delavnici pri Polhovem Gradcu, kmalu pa zagotovo tudi na slovenskih cestah.

Epidemija koronavirusa covid-19 je v zadnjih dveh mesecih močno oklestila tudi dogajanje na slovenski avtomobilistični sceni. Odpadla so prva spomladanska avtomobilska srečanja, prav tako tudi napovedane avtomobilistične dirke. Napovedani uvodni reli državnega prvenstva v Vipavski dolini (potekati bi moral včeraj) so za zdaj prestavili v avgust, načrtovan majski reli v Velenju pa bodo (če sploh) izpeljali konec junija. Tega meseca je odpadla tudi že mednarodna gorskohitrostna dirka na Gorjance. Če izvzamemo potencialni junijski velenjski reli, ki bo v vsakem primeru potekal v skrajšani različici in tudi v takem obsegu še ni potrjen, bodo očitno prvo slovensko dirko letos gostili Železniki. Tamkajšnji reli je napovedan za 25. in 26. julij.

Tomaž Kavčič je pred osmimi leti odprl podjetje in se začel ukvarjati z obnavljanjem in predelavo vozil. Za športne, največkrat tekmovalne namene predeluje avtomobilske karoserije in tudi sestavlja celotne dirkalnike. Foto: Gregor Pavšič V času koronavirusa v delavnicah čakajo tudi dirkalniki

"Res je, položaj ni enostaven. Mnogi načrti so se ustavili, precej fantov je pozimi vložilo v denar za nove dirkalnike in jih pripravljajo. Tudi sam čakam na povsem nov peugeot 208 R4 iz Peugeot Sporta, kjer pa je zdaj delo tudi ustavljamo. Lahko le počakamo, upamo na najboljše in se trenutno posvetimo drugim projektom," nas je v svoji delavnici blizu Polhovega Gradca pozdravil Tomaž Kavčič, ki smo ga sicer spoznali že pred nekaj leti. Gorenjec je sicer šolani gostinec, ki pa se je pozneje sam izučil za avtomehanika, ličarja in varilca, odprl lastno delavnico in prek nje iz svojih začetnih sanj razvil podjetje s štirimi zaposlenimi.

Doma sicer nima več dirkalnika razreda R5, zato pa še naprej oddaja svoje dirkalne avtomobile bolj ali manj rednim tekmovalcem, pozimi je postal tudi licencirani varilec varnostnih kletk in urejanja karoserij za dirkalne ford fieste. To je program, ki ga britanski M-Sport vodi prek svoje podružnice na Poljskem. Letos je tako uredil karoserijo in varnostno kletko fieste R2T za Blaža Podlesnika in ta avtomobil je zdaj že nared. "Kake tri mesece je trajal cel postopek izdelave," pojasni Kavčič.

Novi peugeot 208 rally 4. To je naslednik peugeota 208 R2, ko so jih prodal več kot 450. Poganjal ga bo 1,2-litrski turbo trivaljni motor. Njegova cena (davki niso vključeni) je 66 tisoč evrov. Foto: Peugeot

Iz Pariza bo v Slovenijo pripeljal novega peugeota 208 R4

Trenutno pri sebi nima več dirkalnika razreda R5, zato pa iz Peugeota nestrpno pričakuje naročeni peugeot 208 Rally 4. To je dirkalna različica nove generacije peugeota 208, ki ima zdaj prvič turbo motor in še vedno sprednji pogon. Gre za naslednika dirkalnika peugeota 208 R2. Iz Francije bo dobil že sestavljen avtomobil, saj jih pri Peugeotu ne nudijo več prek posameznih sestavnih delov ("kit").

Prvih 30 jih bodo namenili francoskemu pokalnemu tekmovanju, nato pa bodo v prvi seriji še posameznim državam (in njihovim tamkajšnjim predhodnim partnerjem) namenili še po en tak avtomobil. Glede na zamude bo Kavčič zadovoljen, če bo avtomobil v Slovenijo prispel vsaj konec leta.

Tako nastaja karoserija porscheja 930 turbo. Foto: Gregor Pavšič Štirje zaposleni skrbijo tudi za avtomobilske sanje Slovencev

"Seveda, dirkaški program je zame še vedno najpomembnejši. Podjetje je majhno in v njem smo štirje zaposleni. Toda še dobro, da vendarle delamo tudi druge stvari in da se predvsem vse več ukvarjamo tudi s pripravo starejših, pogosto posebnih in bolj edinstvenih avtomobilov. V Sloveniji se povpraševanje po takih storitvah že začenja. Marsikateri navdušenec kupi tak avtomobil, ga nato obnovi in spravi v precej boljše stanje, z njim uživa in ga pozneje morda tudi proda po nekoliko višji ceni. Praksa, ki jo v tujini že dobro poznajo," nam je razložil Kavčič.

In med nastajajočimi projekti ni bilo težko opaziti nekaterih zanimivih primerkov. To je bila na primer sveže urejena in pobarvana karoserija porscheja 911, eden starejših primerkov te ikone je medtem še nastajal, pa vselej zanimiva subaru impreza in nato tisto, kar je najbolj pritegnilo naš pogled, to je karoserija obnovljenega ford escorta RS coswortha.

Obnovljena karoserija za porscheja 911 (993) turbo. Foto: Gregor Pavšič

Eden redkih escortov RS cosworth v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Ford escort RS cosworth v svetovnem prvenstvu - Francois Delecour leta 1993 na reliju Monte Carlo. Foto: Reuters V njegovi delavnici nastaja tudi obnovljeni ford escort RS cosworth

Bil je brezkompromisen športni avtomobil. Ford je z njim leta 1992 šokiral avtomobilski svet in leto pozneje z njim tudi že napadal svetovno prvenstvo v reliju. Maja leta 1993 smo tak avtomobil v dirkaški preobleki lahko že videli na reliju Saturnus, kjer so ga predstavljali avstrijski tekmovalci (Baumschlager, Göttlicher, Rosenberger …). Kot prvi slovenski dirkač ga je takrat vozil Jani Trček in pozneje je ford escort RS cosworth dobil osem relijev za svetovno prvenstvo in osvojil štiri naslove (od tega tri zaporedne) v slovenskem reliju.

Escort RS cosworth je avtomobilska ikona. Ford je sicer predi leti s štirikolesno gnanim focusom RS zelo uspešno spomnil nanj, toda zdaj so naslednika tega avtomobila tudi uradno že odpovedali. Stari escort, ki ga je zaznamoval predvsem zelo velik zadnji spojler, je avtomobil prešernih spominov.