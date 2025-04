Ford capri - prelep starodobnik in njegov naslednik skupaj v Ljubljani #foto

Na ceste se vrača nekoč kultno ime. Ob starega forda caprija so zdaj tudi v Slovenijo postavili še novega, električnega. To ni več "evropski mustang", temveč električni kupejevski SUV z Volkswagnove platforme.

V Ljubljani smo lahko občudovali prelepega starodobnika ford capri, enega redkih tovrstnih avtomobilov v Sloveniji. Izdelovali so ga med letoma 1968 in 1986, za Ford pa je bil to različica mustanga za Evropo. Slovenski capri je v Ljubljani na uradno pot pospremil njegovega soimenjaka, ki je električni športni terenec s kupejevsko zasnovo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ker so za svoj novi električni model obudili ime capri, ki ga z originalom ne povezuje nič zares otipljivega, čaka Ford še težko delo pojasnjevanja stalnih primerjav med originalom in (imenskim) naslednikom.

Morda si jih novi capri ne zasluži, ker je tako oblikovno kot tehnično zelo spodoben izdelek. Tako kot explorer prihaja z Volkswagnove električne platforme MEB, oblikovno pa je manj ameriški in bolj evropski od explorerja. Na cesti je videti močan, samozavesten in vpadljiv športni terenec s kupejevskimi linijami. Če bi imel sveže ime, bi bil deležen manj pomislekov.

Foto: Gregor Pavšič

Capri je večji od explorerja in sicer za 17 centimetrov. Avtomobil je dolg 4,63 metra, medosna razdalja je nespremenjena in znaša 2,76 metra. Pri Fordu se tako capri dimenzijsko postavlja med explorerja in še večjega mustanga mach-E.

Notranjost je podobna kot pri explorerju in to je dobro. Že na testu tega avtomobila smo izpostavili zelo pozitivno vozno izkušnjo. Prostora na zadnji klopi je veliko, prešerno odmerjen je tudi prtljažnik – prostornina je 524 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil ima dve osnovni konfiguraciji, in sicer z enojnim ali dvojnim elektromotorjem, različni sta tudi kapaciteti baterije (52 ali 77-79 kWh). Pogon je večinoma na zadnjih kolesih, dvojni elektromotor prihaja le z največjo baterijo. Moč pogona sega od 125 do 250 kilovatov.

Moč polnjenja z enosmernim tokom DC znaša od 135 do 185 kilovatov. Ta moč je na voljo pri najzmogljivejši različici. Tako moč nam je uspelo doseči pri explorerju, ki se je izkazal prav z izjemno učinkovitim hitrim polnjenjem. Od 20 do 80 odstotkov smo baterijo napolnili v 19 minutah. Zelo dobro pri tem deluje predhodni ročni zagon toplotne optimizacije baterije.

O realnem dosegu je pred resnim testom težko govoriti. Uradni podatki (doseg po WLTP tudi prek 600 kilometrov) seveda niso realni. Glede na porabo manjšega, a resda enako težkega explorerja (masa okrog dveh ton), lahko pri večji bateriji pričakujemo doseg nad 350 kilometrov.

Brez popustov je dražji od tesle, zato Fordovi trgovci vihajo rokave

Podrobneje o avtomobilu čez nekaj tednov po testu. Capri bo v Sloveniji stal od 39 tisoč evrov naprej, različica z večjo baterijo stane že skoraj 46 tisoč evrov. Redne cene električnih športnih terencev so lahko problematične, saj že z nekaj dodatne opreme presegajo prevladujoče Tesline avtomobile. Pri Fordu so zato začeli prodajo spodbujati z različnimi akcijami in ugodnostmi (skupni popusti okrog pet tisoč evrov), kar nato večino cen spusti na dobrih 40 tisočakov – brez upoštevane subvencije 6.400 evrov.

Ford je letos v Sloveniji močno povečal število registracij svojih avtomobilov, pri elektrifikaciji novih vozil pa jih čaka še precej dela. V prvih treh mesecih so v Sloveniji registrirali le šest explorerjev. To je sicer uporabniško in tehnično zelo dober avtomobil in vsaj pri hitrem polnjenju presega tudi teslo.

V nekaj tednih bodo na slovenski trg pripeljali tudi električno pumo, ki pa bo z ugodnejšo ceno prva priložnost za občutnejše prodajne številke.