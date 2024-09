V poslovnih prostorih v Trebnjem je zaposleni 49-letnik z ostrim predmetom poškodoval 48-letnega moškega, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Policisti so 49-letnemu osumljencu odvzeli prostost, trenutno je v policijskem pridržanju, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Novomeški policisti so okoli pol sedme ure zvečer prejeli več klicev o nasilnem dejanju v poslovnih prostorih v Trebnjem. Na kraj so napotili več policijskih patrulj in ekipo nujne medicinske pomoči. Na kraju so našli poškodovanega 48-letnika, ki mu niso mogli več pomagati in je zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

48-letnik se je pripeljal k nekdanji partnerki, do katere ima prepoved približevanja

Po prvih ugotovitvah ogleda, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novem mestu ob prisotnosti dežurne državne tožilke in ob pomoči komisije sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, naj bi se 48-letnik okoli 18.30 ure pripeljal do poslovnega prostora, kjer je zaposlena njegova nekdanja partnerka, do katere je imel zaradi nasilnega vedenja prepoved približevanja.

48-letnik se je soočil s tam zaposlenim 49-letnikom. Ta mu je z ostrim predmetom zadal tako hude poškodbe, da je na kraju umrl.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so 49-letnemu osumljencu odvzeli prostost in je trenutno v policijskem pridržanju. Zanj je preiskovalna sodnica odredila strokovni pregled, za pokojnega 48-letnika pa sodno obdukcijo. Pri ogledu je sodeloval tudi strokovnjak Inštituta za sodno medicino iz Ljubljane. Policijska preiskava je v teku, so še sporočili s PU Ljubljana.