Jih boste pogrešali? Avtomobili, ki so nas letos zapustili

Leto 2019 je bilo neizprosno za številne modele, ki so se morali zaradi slabe prodaje ali prevelikega tehnološkega zaostanka posloviti. Letos so na smetišču avtomobilske zgodovine pristali številni modeli, a brez skrbi – prihodnje leto bo na ceste zapeljalo več novih modelov, kot se jih je letos poslovilo.

Proizvajalci nimajo milosti za prodajno neuspešne modele ali modele, ki so tehnološko v prevelikem zaostanku, da bi jih bilo smiselno nadgrajevati. Veliko lažje je v zgodovino poslati določen avtomobil in začeti razvoj novega. Zaradi spreminjajočih se trgov in navad kupcev pa nekateri avtomobili enostavno ne bodo dobili neposredne zamenjave.

Priljubljenost SUV kriva za odhod številnih modelov

BMW serija 6 se je poslovila že leta 2018, sredi poletja pa so Bavarci uradno naznanili konec še za uporabnejšo štirivratno različico Zaradi vse večje priljubljenosti športnih terencev so največ kupcev izgubili družinski enoprostorci. Ford se je po B-maxu sedaj odkrižal se C-maxa. Foto: Ford gran turismo. Njegova neposredna zamenjava bo še bolj ekskluzivna in prestižna serija 8 gran turismo, ki bo na ceste zapeljala prihodnje leto. Fiat je potegnil kratko v vojni značk, saj je bil njihov fullback, ki je slonel na mitsubishiju L200, popoln neuspeh. Čeprav Japonci odlično prodajajo svoj pickup, Italijani nikoli niso prepričali kupcev, zato se fullback poslavlja za vedno.

Ford je že na začetku lanskega leta napovedal, da zaradi padajoče prodaje ukinjajo modela C-max in C-max grand, Seat ukinja limuzinski toledo in Suzuki prodajno neuspešen baleno. Poslovila se je tudi novodobna reinkarnacija Volkswagnovega beetla, Volvo pa je zaradi izredne priljubljenosti športnega terenca XC40 ukinil kombilimuzino V40. Ta je slonela še na ford focusu druge generacije, a je z nenehnimi popravki in izboljšavami do letos konkurirala tekmecem.

Opel je v pokoj poslal mestnega adama, ki je navduševal z individualnostjo in številnimi opcijami. Foto: Gašper Pirman

Bo kdo pogrešal evoque kabriolet?

Opel je letos v pokoj začasno poslal kar dva modela. Zelo priljubljena mokka X čaka na naslednika, adam pa je zaradi izredno majhnih številk moral oditi v zgodovino. Toyota je sicer prenehala s proizvodnjo modela auris, a ga je nadomestila nova generacija corolle. Poslovil se je tudi avensis, a je za zdaj njegova menjava le limuzinski camry. Še najmanj bodo kupci pogrešali kabriolet range rover evoque, ki ga s prihodom nove generacije Angleži ne bodo ponovno razvijali.

Kar se je šušljalo že dolgo časa, je letos postalo uradno. Smart je svoja modela fortwo in forfour posodobil in iz ponudbe vzel bencinski motor. Oba modela sta tako na voljo izključno kot električna avtomobila.