Jesenske neprijetnosti na cesti

Jesen s svojimi vremenskimi in občimi pojavi voznike pripravlja na zimsko vožnjo, ki je, kot vemo, precej drugačna od vožnje poleti. Ceste so bolj "žive", sploh okoli šol in otroških igrišč, pojavijo se vlaga, umazanija, mraz ... Vse to in še veliko več pa vpliva na način vožnje. Tega je v tem času nujno treba prilagoditi in se izogniti nevšečnostim in/ali hudim posledicam. Za vas smo pripravili pregled neprijetnosti , ki jeseni prežijo na nič hudega sluteče voznike.

Foto: Regia Group

Prispevek je bil objavljen v jesenski izdaji revije Zgodbe s ceste. Nova, brezplačna e-revija je zanimiv priročnik in obvezno branje za vse tiste, ki ljubijo čvrst oprijem volana, rezek vonj bencina in neskončne možnosti poti, ki jih raziskujemo z jeklenimi konjički. PRENESITE E-REVIJO IN ZADENITE KULINARIČNO DOŽIVETJE V RESTAVRACIJI Z MICHELINOVO ZVEZDICO V VILI PODVIN! S prenosom e-revije sodelujete tudi v nagradni igri. Potegujete se lahko za kulinarično doživetje v restavraciji z Michelinovo zvezdico v Vili Podvin. Tam s pomočjo sezonskih sestavin z domačega vrta in okoliških kmetij obujajo pozabljene tradicionalne slovenske jedi. Uživali boste v pristni kulinariki, nadgrajeni s sodobnimi kuharskimi tehnikami in podvinsko ustvarjalnostjo. Prepustite se kuharskemu virtuozu Urošu Štefelinu. Veliko sreče pri žrebu!

Jesenska vožnja je v določenih pogledih precej specifična, vseeno pa ne tako zelo drugačna od vožnje poleti. Le da takrat na nas prežijo nekoliko drugačne nevarnosti. Eno pa je gotovo: odgovoren in vesten voznik zna prilagoditi vožnjo razmeram na cesti. To je eno redkih jamstev, da bomo na cilj prispeli varno, brez ogrožanje sebe, sopotnikov in drugih udeležencev v prometu ... pa tudi rukajočih jelenov.

LISTJE IN SPOLZKE CESTE

Čudovite barve jeseni in sladki jesenski darovi – preudaren voznik pa poleg omenjenega opazi še možnost zdrsa. Odpadlo listje že samo po sebi predstavlja vzrok za previdnost, saj vemo, kako spolzke lahko postanejo zadeve, če dodamo le malce vlage (ki jo listje drži kar v sebi). Ko pa čezenj zapelje nekaj avtomobilov, stvari postanejo samo še hujše in naša zavorna pot se močno podaljša.

Podobno velja za povožene hruške, jabolka in preostale sadeže, zato ob tovrstnih "ovirah" nujno prilagodite hitrost in vozite še posebej previdno!

Foto: Gettyimages

VOŽNJA V TEMI

Jesenski dnevi so že občutno krajši od poletnih, do božiča pa se bodo krajšali še hitreje. Povrhu vsega se jeseni premaknejo tudi ure, kar v primerjavi s poletjem prinaša veliko nočne vožnje oz. vožnje v temi. Tudi v takšnih razmerah je treba biti previden, saj so ulice kljub temi zaradi razmeroma zgodnje ure lahko precej polne, naše vidno polje pa je omejeno na soj svetlobe, ki ga mečejo naši žarometi. Če sumimo, da imamo težave z vidom, bo to najhitreje vidno jeseni ob vožnji v mraku ali temi. Če opazite težave, čim prej obiščite specialista.

ZMANJŠANA VIDLJIVOST ZARADI MEGLE

Še ena specifičnost jeseni in zime, ki veliko voznikom povzroča hude težave. Ob pojavu megle zmanjšajte hitrost in pri vidljivosti do 50 metrov vozite največ 50km/h. Vklopite sprednje in zadnje meglenke ter pozabite na stikalo za dolge luči, saj se bo močna svetloba odbila od megle in povzročila ravno nasprotno od tega, kar želite. Meglenk pa ne vklopite, dokler je vidljivost večja od 50 metrov ali ko na cesti vozite pred ali za drugim vozilom. Še posebej pozorni pa bodite v okolici vzdrževalnih del, kjer je navadno signalizacija težje razpoznavna. Tako boste drastično zmanjšali možnost naleta.

Ob pojavu megle zmanjšajte hitrost in pri vidljivosti do 50 metrov vozite največ 50km/h. Meglenk pa ne vklopite, dokler je vidljivost večja od 50 metrov ali ko na cesti vozite pred ali za drugim vozilom.

Foto: Gettyimages

ROSENJE STEKEL

Vidljivost oz. pregled nad cestiščem je jeseni zares na preizkušnji. Če nam je ne zagodeta megla ali zgodnja tema, pa se nam skoraj zagotovo zarosijo stekla. Ker je dobra vidljivost osnovnega pomena za varno vožnjo, je težavo treba vzeti resno. Na spletu obstaja kar nekaj mitov in legend o sredstvih proti rosenju stekel iz domače shrambe ali omare, vedno pa se lahko odpravite tudi v trgovino in izberete enega od mnogih produktov, izdelanih ravno v ta namen. Steklo premažite z notranje strani, ga obrišite in vaš pogled bo vedno jasen.

BLATO NA CESTIŠČU

Ker je jesen tudi čas številnih kmečkih opravil, se na vozišču lahko hitro pojavi blato, kar velja še posebej za podeželske ceste. Tudi blatni deli so bolj spolzki in nas lahko v določenem trenutku presenetijo, nam "spodnesejo tla pod nogami" in povzročijo zdrs. Traktorji in preostala težka mehanizacija pa naj kljub "polžji" vožnji ne bodo vzrok za vašo nemirnost ali brezglavo prehitevanje. Podeželske ceste so velikokrat ozke, domačini pa po pravilu manj previdni ... Zato prehitevajte le, kadar ste prepričani, da to lahko storite varno!

DIVJAD NA CESTI

Jesen je čas za ruko oz. parjenje jelenov, pa tudi številnih drugih prebivalcev gozda, ki zaradi opitosti z ljubeznijo (= močnega nagona) povsem izgubijo razsodnost in se lahko vedejo precej neobičajno. To velja tudi ob njihovi udeležbi v prometu. Sicer plahe in previdne živali lahko povsem nerazsodno stečejo na cestišče in povzročijo veliko škode (pomislite, odrasel jelen tehta okoli 200 kg). Zato pozorno spremljajte table, ki opozarjajo na nevarnost pojava divjadi na določenem odseku, in bodite tam še posebej previdni.

Foto: Gettyimages

NEPREVIDNI OTROCI IN MLADINA

Jesen je za otroke in mladostnike čas novih začetkov, dokazovanja, novih prijateljstev, ljubezni ... Več časa preživijo v družbi prijateljev, najraje kar nekje zunaj. Zato je v okolici šol, otroških igrišč, parkov in preostalih krajev, kjer se mladi radi družijo, potrebna posebna mera previdnosti. Pa ne samo na prehodih za pešce. Saj poznate pregovor: "Mladost norost, skače čez vodo tam, kjer je most."

VOŽNJA V DEŽJU

Tudi ta vremenski pojav je precej značilen za jesensko obdobje. Čeprav je bilo o vožnji v dežju povedanega že veliko, pa vseeno ponovimo, katere nevarnosti nas čakajo ob močnejšem deževju. Večje luže v kombinaciji z veliko hitrostjo lahko povzročijo fenomen, imenovan akvaplaning, ko avtomobil popolnoma izgubi stik s podlago, voznik pa nadzor nad vozilom. Zato pred lužami nujno upočasnite. Poleg tega se zmanjša tudi vidljivost, kar se najbolj pozna v mraku, ko se od mokrega asfalta v našo smer odbija svetloba žarometov nasproti vozečih avtomobilov. V mestu pa bodite obzirni tudi do pešcev, ki jih luže lahko močno poškropijo.

V avtomobilu ste varni, dokler imajo pnevmatike polni stik s podlago. Ko ta stik izgine, so precej nemočni tudi vsi varnostni sistemi, ki se trudijo avtomobil obdržati v želeni smeri. Povedano preprosteje – pnevmatike so verjetno najpomembnejši element, ki skrbi za vašo varnost, s tem pa tudi za varnost drugih udeležencev v prometu. Zato nikar ne varčujte pri pnevmatikah! Vsi preostali elementi avtomobila so v smislu varnosti sekundarnega pomena. Preverite rezultate neodvisnih testov pnevmatik, ki jih vsako sezono pripravijo pri nemškem ADAC-u, in izberite prave za svojega jeklenega konjička.

Vas zanimajo še dodatne informacije in vse, kar morate vedeti o menjavi pnevmatik? Tudi to lahko preberete v jesenski izdaji e-revije Zgodbe s ceste.

Foto: Regia Group