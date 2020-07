Tokrat kar v policista: spet sporna nesreča s teslo #foto

Do prometne nesreče je prišlo pri kraju Brenson v zvezni državi Arizona, kjer je voznik tesle model S priletel v zadek parkiranega policijskega avtomobila, tega pa je nato odbilo še v reševalno vozilo. Policista v času nesreče ni bilo v avtomobilu.

Voznika tesle je bil resneje poškodovan, vseeno pa njegovo življenje ni bilo ogroženo. Odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico. Pristojni še preiskujejo, ali je vozil pod vplivom alkohola ali nedovoljenih drog. Voznik je policistom zatrjeval, da je imel v času trka vklopljen sistem polsamodejne vožnje Autopilot.

🚨 Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL