Januarja združitev, februarja že največji v Evropi

Novonastala skupina Stellantis (PSA in FCA) je po dveh mesecih po številu prodanih osebnih avtov in lahkih gospodarskih vozil skočila na prvo mesto v Evropi ter z vrha izrinila skupino Volkswagen. Peugeot 208 je bil februarja najbolje prodajani avto v Evropi in s tem prehitel večletnega prodajnega kralja golfa.

Hitro so uresničili cilje, zastavljene ob združitvi

Eden izmed poglavitnih razlogov za to, da sta se skupini PSA in FCA sploh začeli pogovarjati o združitvi, je bilo vodilo o evropskem prodajnem velikanu, ki bo s prodajnimi rezultati ustvarjal velike prihodke in obenem z uporabo skupnih naprednih arhitektur poskrbel za nižanje razvojnih stroškov pri vseh modelih znotraj skupine.

Glede na najnovejše prodajne rezultate je Stellantisu hitro uspelo izpolniti cilje oziroma jim je očitno uspelo ustvariti evropskega prodajnega velikana. Naslednji korak je pospešeno deljenje tehnologij med znamkami, kar bo zmanjšalo razvojne stroške in v obratni smeri povečalo prihodke.

Peugeot 208 prvič najbolje prodajan v Evropi

Stellantis je po januarski uradni združitvi že februarja postal številka ena v Evropi. V prvih dveh mesecih je Stellantis po podatkih združenja ACEA v tridesetih evropskih državah prodal 480.888 avtov in lahkih gospodarskih vozil, Volkswagen je do konca februarja prodal 452.400 avtov in lahkih gospodarskih vozil.

Prej je bilo prvo mesto vrsto let rezervirano za skupino Volkswagen, ki še vedno kraljuje v svetu osebnih vozil. Teh so prodali 419.855, a le 32.545 lahkih gospodarskih vozil. Stellantis je po drugi strani prodal 377.244 osebnih avtov in trikrat več lahkih gospodarskih vozil kot Volkswagen (103.644). Še bolj razveseljujoč podatek za Stellantis je odlična prodaja modela peugeot 208, ki je z vrha najbolje prodajanega evropskega avta izrinil Volkswagnovega golfa.

Stari šef, nove poslovne usmeritve

Pod Carlosom Tavaresom, novim izvršnim predsednikom Stellantisa, se je PSA usmerila v prodajo lahkih gospodarskih vozil. V strateškem načrtu so kombiji dobili pomembno mesto, s prevzemom Opla pa je tržni delež skupine PSA v Evropi pri lahkih gospodarskih vozilih narasel na 25 odstotkov. Namesto partnerstva z Renaultom je Opel začel izdelovati modele na arhitekturi, ki so jo že imeli znotraj skupine, in tako so še povečali deleže ter znižali stroške.

A visoke številke niso nujne za velik zaslužek. Tavares je že pri Peugeotu v ospredje postavljal zaslužek, ne rekordnih prodajnih številk. Skupina PSA je bila v letu 2020 velikoserijski proizvajalec z največjo maržo na prodane avtomobile med vsemi evropskimi proizvajalci.