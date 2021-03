Uradni "fake news": Volkswagen je očitno spet "lagal"

Včeraj smo poročali, da bi se lahko Volkswagen v ZDA preimenoval v Voltswagen. Taka sprememba, ki so jo ameriški mediji napovedali sodeč po domnevno objavljanem (in nato zbrisanem) tiskovnem sporočilu, je bila v luči približajočega prvega aprila vsaj malo sumljiva. Toda še isti dan je Volkswagen v ZDA to novico uradno potrdil. Objavili so čisto pravo tiskovno sporočilo z vsemi izjavami nekaterih vodilnih predstavnikov družbe v ZDA, ki tam posluje od leta 1955.

Zdaj poznamo tudi uradni “fake news” …

Zdaj postaja očitno, da je bil to nekakšen uradni “fake news”. Čeprav je Volkswagen spremembo imena napovedal prek uradnega tiskovnega sporočila, so tega zbrisali in očitno je šlo za marketinško potezo. Objava naj bi bila mišljena za prvi april, le da so jo v javnost posredovali dva dneva pred tem. Nekaj let po dizelski aferi Dieselgate, s katero so Američanom neposredno že lagali in morali zato plačati nekaj deset milijard dolarjev kazni, so zdaj vse skupaj ponovili.

Domnevno zato, da bo javnost bolj ozaveščena o njihovih novih električnih avtomobilih. Nekaj takega, kar v avtomobilski industriji ne pomnimo, so si privoščili na dan, ko je konkurenčna Kia (in nekaj tednov prej sestrski Hyundai) pokazala izjemen električni avtomobil prihodnosti.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Voltswagen (@VW) March 30, 2021

Včerajšnje uradno tiskovno sporočilo Volkswagna v ZDA in fotografija, ki je danes ni več mogoče prenesti:

Včerajšnje uradno tiskovno sporočilo Volkswagna v ZDA. Foto: Volkswagen

In fotografija napisa, ki je danes ni več mogoče prenesti. Foto: Volkswagen

Namensko zavajanje dva dneva pred prvim aprilom?

Trije viri so Reutersu potrdili, da je bila objava uradnega sporočila le marketinška prevara. Enako je predstavnik Volkswagna v Nemčiji potrdil za časnik Wall Street Journal (WSJ). “Nikogar nismo želeli zavajati. Vse skupaj je marketinška poteza, da bi ljudje govorili o novem ID.4,” je predstavnik Volkswagna povedal za WSJ. Volkswagen naj bi že danes spet uradno potrdil, da spremembe imena ne bo.

Takole so še včeraj prek uradnega kanala komunicirali na Twitterju. Prvi april, ko tudi v avtomobilski industriji redno vidimo različne “uradne” šale, nastopi šele v četrtek.