To ni šala: Volkswagen lahko postane Voltswagen

Zdi se kot prvoaprilska šala, toda očitno se pri Volkswagnu v ZDA pripravljajo na veliko strateško spremembo. Na spletni strani za medije so očitno včeraj pomotoma objavili sporočilo za javnost, ki je dejansko napovedala spremembo imena. Sporočilo, ki bi moralo biti objavljeno 29. aprila in ne že 29. marca, so sicer odstranili, toda nekateri novinarji so ga videli in prenesli, sta poročala televizija CNBC in časnik USA Today.

V luči razvoja elektromobilnosti in nadaljnjega odmikanja stran od dizelske afere Dieselgate, očitno Volkswagen v ZDA načrtuje spremembo imena. Črko “k” bodo zamenjali za “v”. Tako bo Volkswagen postal Voltswagen. Nič več “ljudski”, temveč neke vrste “električen” avtomobil.

Bencinski volkswagni le še z oznako VW

Sodeč po objavljenem sporočilu bi novi električni avtomobili v ZDA dobili oznako Voltswagen. Tisti s klasičnimi motorji bi nosili le oznako VW in torej tudi ne več Volkswagen.

Sprememba imena je v načrtu le za ZDA. Volkswagen je tam prisoten od leta 1955, njihov prvi električni avtomobil na trgu pa bo novi ID.4.