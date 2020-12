Izkupiček avtotrgovcev v Sloveniji: na vrhu tri znana imena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta še ni konec in odprtje salonov za teden dni bo poskrbelo za še zadnje izdaje že naročenih vozil. Razmerje moči se s tem ne bo bistveno spremenilo, silovit boj za prodajno najmočnejšega se bo sklenil ob samem koncu. Med trgovci je na vrhu Porsche Slovenija, ki ima pod okriljem znamke iz skupine Volkswagen, ves avtomobilski trg pa bo zaradi epidemije upadel za okoli 25 odstotkov.

Bliža se konec turbulentnega in izjemno napornega leta, ki je pred proizvajalce pripeljalo nove emisijske zahteve in obvezno pospeševanje prodaje električnih avtov. A v primerjavi z epidemijo bolezni covid-19 se zgornji težavi zdita majhni. Prodajni saloni so bili spomladi zaprti dalj časa, enako pa je tudi od konca oktobra. Prodaja avtomobilov je zopet strmoglavila, zaradi zaprtih prodajnih salonov pa je nemogoča izdaja že naročenih in plačanih avtov.

Četrtinski upad trga

V prvih 11 mesecih je prodaja novih avtomobilov upadla za 25,1 odstotka na 48.656 avtov. Še bolj je trpel izvoz, saj je ta upadel za več kot tretjino, upad pri prodaji pravnim osebam je 21-odstotni in pri fizičnih osebah skoraj 24-odstotni. Izjemen boj se obeta v zadnjih 14 dneh letošnjega leta.

Pogled na prodajne številke razkriva marsikaj. Med 48.656 prodanimi avtomobili jih je Renault v prvih 11 mesecih prodal 7.812, drugi Volkswagen 7.486 in tretja Škoda 5.564. A se zgodba nekoliko zaplete pri prodaji izključno fizičnim osebam. Tam je na vrhu Volkswagen s 3.689 prodanimi avti, 111 avtov fizičnim osebam manj so prodali pri Renaultu. Kar precej v zaostanku so na tretjem mestu pri Škodi s prodanimi 2.835 avtomobili.

Renault je na prvem mestu, upoštevajoč ves avtomobilski trg, Volkswagen trenutno vodi pri prodaji fizičnim kupcem. Boj za prodajno najuspešnejšega bo zanimiv čisto do konca.

Porsche Slovenija ostaja največji prodajalec pri nas

Naš največji avtotrgovec prodaja pet znamk iz skupine Volkswagen in ima 32,1-odstotni tržni delež v Sloveniji. Skoraj tretjinski (26-odstotni) tržni delež ima tudi Renault-Nissan, tako ta prodajalca obvladata dve tretjini trga. Pri 15,8 odstotka je skupina Frey, ki je začela agresivno in pospešeno prevzemanje uradnih proizvajalcev. Odgovorni so za prodajo kar 11 avtomobilskih znamk.

Velik porast električnih vozil, a prihodnost ni svetla

Eden od redkih zmagovalcev leta so električna vozila. V 11 mesecih je njihova prodaja v primerjavi z lanskim letom porasla za 109 odstotkov, še bolj pa se lahko smeji Volkswagnu, ki je imel z ugodnima modeloma e-golf in e-up in zdaj še z novim ID.3 kar 40-odstotni tržni delež pri nas. Pri znamki se zavedajo, da bo nemogoče obdržati takšen tržni delež, hkrati pa jih skrbijo nižje subvencije, ki bodo zagotovo posegle v prodajo električnih vozil.

Kaj pa prihodnje leto? Obeti so nekoliko bolj optimistični, saj naj bi slovenski avtomobilistični trg zrasel za skoraj deset odstotkov, na 56 tisoč avtomobilov. Po drugi strani se bo še naprej krčil segment gospodarskih vozil. Že letos je ta upadel za pet tisoč avtomobilov, prihodnje leto pa bodo po predvidevanjih avtomobilisti prodali še dodatnih pet odstotkov manj gospodarskih vozil.

Porsche Slovenija ostaja največji prodajalec pri nas, njegov tržni delež je več kot 30-odstoten. Foto: Gašper Pirman