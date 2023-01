Izjemni zaslužki za Hrvate, nekaj evrov je prišlo tudi v Slovenijo

Na Hrvaškem je ekipa ekonomske fakultete v Zagrebu pripravila študijo o družbenoekonomskem učinku lanske izvedbe hrvaškega relija za SP na območju osrednje Hrvaške. Spodnje številke so izjemno visoke in potrjujejo izkušnje številnih tujih držav, ki so s pomočjo tovrstnih prireditev pospešile turizem, ta pa je bil pogosto celo glavni pokrovitelj športnih spektaklov.

Po zaslugi hrvaškega spektakla je nekaj evrov prišlo tudi do turizma v slovenski Beli krajini. Foto: Rok Dolinar

Lanski reli na Hrvaškem je privabil 310 tisoč gledalcev, ti so opravili od 150 do 170 tisoč prenočitev. Domačini so med relijem porabili 20,5 milijona evrov, tuji obiskovalci pa dodatnih 26,3 milijona evrov. Vsak obiskovalec je torej v povprečju zapravil 151 evrov. Nekaj evrov so gotovo pustili tudi v Beli krajini in v okolici slovenske Metlike, kjer je zaradi lažje dostopnosti prenočeval del obiskovalcev.

Skupno so Hrvati z relijem v državni proračun prejeli več kot 12 milijonov evrov prihodkov, celoten vpliv na gospodarstvo pa je študija ocenila na več kot 105 milijonov evrov.

Pri tem velja poudariti, da znaša letni skupni vložek hrvaške vlade, turizma in mesta Zagreb okrog 1,7 milijona evrov.

Hrvati bodo letos gostili četrti reli sezone, ki se začenja prihodnji konec tedna v Monte Carlu. Hrvaški reli bo od 20. do 23. aprila, trasa pa bo podobna lanski.