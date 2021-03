Izbor za najboljšega, presenečenje na vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Yaris GR je v velikem finalu premagal defenderja, pumo in ID.3.

V Veliki Britaniji so okronali svoj avto leta 2021 in dodatno podelili še nagrade za najboljše v dvanajstih posameznih avtomobilskih razredih. Veliki zmagovalec je presenetljivo postal toyota yaris GR, ki je prehitel land rover defenderja, ford pumo in volkswagna ID.3.