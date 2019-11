Izbiramo najboljši veliki družinski karavan, imate favorita? #video

Pod drobnogled bomo še enkrat več vzeli njihovo praktičnost, uporabnost, raven infozabavnih in asistenčnih sistemov, porabo goriva, vozne lastnosti, ceno, stroške vzdrževanja in podobno. Foto: PRIMA V tokratnem primerjalnem testu PRIMA spet sodeluje šest slovenskih medijev (Avtomobilizem.com, Avto Fokus, Finance, Žurnal24, Volan in Siol.net), namen pa je spet celovito preveriti in ovrednotiti kakovost ter ponudbo posameznih avtomobilov. Pod drobnogled bomo še enkrat več vzeli njihovo praktičnost, uporabnost, raven infozabavnih in asistenčnih sistemov, porabo goriva, vozne lastnosti, ceno, stroške vzdrževanja in podobno.

Primerjalni test PRIMA se je tokrat osredotočil na šest velikih družinskih karavanov. V naši družbi so volkswagen passat variant, škoda superb combi, opel insignia sports tourer, ford mondeo, renault talisman grandtour in peugeot 508 SW.

Udeležbo na testu so odklonile znamke Mazda (serija 6), Kia (optima wagon) in Hyundai (i40 wagon).

Kako bo potekal primerjalni test?

Ker testiranja še potekajo, o rezultatih še ne moremo poročati. Vse avtomobile smo že zapeljali na testni krog porabe goriva, za vozne lastnosti smo obiskali AMZS Center varne vožnje na Vranskem, opravili smo tudi že večji del meritev.

Rezultate primerjalnega testa z obširnim poročilom in celovito tabelo objavimo sredi decembra. Tabela parametrov bo nudila osnovo za točkovanje našega testa, vsakemu potencialnemu lastniku teh vozil pa tudi izhodišče za osredotočanje na morebiti njemu pomembnejše elemente vozila.