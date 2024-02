Idealen za do službe in nazaj? Z nekaj novostmi kmalu v Sloveniji, bo še poceni?

Od leta 2021 so skupno prodali 140 tisoč springov, v Sloveniji so jih lani registrirali 101. Dacia je 3,7 metra dolg model spring izdelala premišljeno in prav gotovo na spodnji meji tistega, kar od takega avtomobila pričakujemo. Toda spring je bil uspešen, in to kljub dokaj špartanski zasnovi. Tak električni avtomobil je namreč zelo učinkovito opravil vlogo drugega domačega avtomobila, saj je kljub skromni bateriji zmogel večino dnevnih poti med domom in službo.

Lastniki springa dnevno ne potrebujejo več kot sto kilometrov, mnogi celo bistveno manj

Dozdajšnji podatki kupcev springa kažejo, da so ti v povprečju dnevno prevozili 37 kilometrov, in to s povprečno hitrostjo 37 kilometrov na uro. Kar 75 odstotkov polnjenj so opravili doma.

Spring s prenovo te svoje namembnosti ne bo spreminjal. Postal je oblikovno modernejši, tudi v notranjosti nudi lepšo zasnovo. Osnovni zaslon bo sedempalčni, tisti večji pa bo imel premer deset palcev. Prostornina prtljažnika je 308 litrov, kar je malce več kot do zdaj. Ob zloženih zadnjih sedežih prostornina naraste na dobrih tisoč litrov.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Kljub bateriji masa ostaja pod eno tono

Bistvo pa ostaja nespremenjeno – spring je edini med električnimi avtomobili v razredu, ki ima maso manj kot eno tono (984 kilogramov), kapaciteta baterije pa zdaj znaša 26 kilovatne ure (kWh). Moč motorja so povečali do 48 kilovatov, v ponudbi pa bo ostal tudi 33-kilovatni elektromotor.

Moč polnjenja AC ostaja pri sedmih kilovatih in kajpak bi želeli 22-kilovatni polnilec, kakršnega je na primer poznal nekoliko bolje opremljen (in rahlo dražji) renault twingo. Tak dodatek bi bil za poslovni izračun springa bržkone že preveč. Dacia pa zato ostaja pri 30-kilovatnem "hitrem" polnjenju prek enosmernega toka DC.

Kakšna bo cena? V Slovenijo prihaja konec leta.

Doseg springa naj bi po standardu WLTP znašal do 220 kilometrov, podatki pa za zdaj še niso homologirani. Realen doseg bo bržkone spadal pod raven 200 kilometrov. Dacia obljublja povprečno porabo slabih 15 kWh na sto kilometrov. Novost pri springu bo regenerativni zavorni sistem, ki bo omogočal način vožnje B ("brake").

Cene za prenovljenega springa za zdaj še niso znane, saj v Slovenijo prihaja šele proti koncu leta. Do zdaj je v Sloveniji spring stal manj kot 25 tisoč evrov. To springa še pred upoštevanjem subvencije postavlja ob bok bencinsko gnanim majhnim avtomobilom z blago hibridnim pogonom, kupec springa pa bo računal predvsem na cenejšo domačo (ali še bolje službeno) polnilno elektriko.

Dokler pa lahko kupec še računa na 6.500 evrov nepovratne subvencije Eko sklada, to springovo ceno zbije na okrog 17 tisoč evrov.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Foto: Dacia