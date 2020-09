Grozovit prizor iz Madžarske: voznik zavil v napačno smer #video

Prometna nesreča se je zgodila na zgledno urejenem odseku madžarske avtoceste, kjer se stikata cesti M25 in M3. Vse prometne oznake so na mestu, prav tako predhodni posnetki ne kažejo nič nenavadnega v početju 67-letnega voznika poltovornjaka.

Toda storil je hudo napako, ki bi lahko imela tragične posledice. Na koncu uvoza je nenadoma zavil ostro levo in zapeljal na avtocesto v nasprotni smeri. S tem je prekrižal pot drugim avtomobilom, ki so tam vozili po vseh prometnih pravilih.

Hitra reakcija voznika enoprostorca je rešila življenja

Prvi je do mesta pripeljal enoprostorec, v katerem so bili dve odrasli osebi in štirje otroci. Voznik enoprostornega avtomobila ni mogel preprečiti trčenja, je pa v zadnjem hipu zavil desno in za mesto trčenja izbral zadnji del poltovornjaka in priklopljeno prikolico.

To je zmanjšalo silo udarca in nihče v avtomobilu ni bil resneje poškodovan. Sila udarca je bila vseeno velika, kar kažejo posnetki nadzorne kamere. Vsi preostali udeleženci prometa so se lahko pravočasno varno ustavili.