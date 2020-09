Pet zvezdic ni več šala: to bo nov test za vsak novi avto #video

Organizacija Euro NCAP je po 23 letih spremenila protokol testiranja čelnega trka, prav tako pa se bodo zdaj pri testiranju posvetili zaščiti pri trkih na nasprotno stran vozila od položaja potnika. Pri njih preverijo, na kakšen način se potnik v avtomobilu premika, ko do trka pride na nasprotni strani avtomobila. Nekateri proizvajalci so kot zaščito proti takim trkom v avtomobile že namestili srednjo vertikalno zračno blazino, ki prepreči prekomerno gibanje potnika. Dve taki zračni blazini ima tudi novi toyot yaris.

Foto: EuroNCAP

Preizkus čelnega trčenja poteka pri hitrosti avtomobila 50 kilometrov na uro. Nasproti se mu pripelje ovira z maso 1,4 tone, ki prav tako potuje s hitrostjo 50 kilometrov na uro. Avtomobil zadene s polovico svoje širine, s tem pa poskušajo simulirati tipično čelno trčenje. Ta ostajajo najpogostejši primeri prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Da bi bile poškodbe potnikov kar najmanjše, se morajo sile po trku preusmeriti na tiste dele avtomobila, ki lahko te sile vsrkajo. Sprednja zmečkljiva cona se mora nadzorovano uničiti in pri tem potniški prostor kar najbolje zaščititi. Sile pojemka prav tako ne smejo biti prevelike, kar velja tudi za premik volanskega sistema in pedal.

Toyotin yaris je bil prvi in do zdaj edini avtomobil, ki so ga pri Euro NCAP testirali po novih standardih in na njemu prvič preizkusili tudi te nove varnostne trke. Yaris je uspešno dobil pet zvezdic. Pri zaščiti potnikov je prejel 86 odstotkov točk, pri zaščiti otrok 81 odstotkov, pri zaščiti ranljivih prometnih udeležencev prav tako visokih 78 odstotkov, enako velja za 85-odstotno uspešnost pri varnostnih sistemih.