Fordov kombi, ki se odkrito spogleduje s fiesto #foto

Slovenska predstavitev: ford transit custom

Ford je svojo prodajno uspešnico, družino transit custom, z obsežno prenovo pripravil na povečane zahteve poslovnih in družinskih kupcev. S 17 odstotki tržnega deleža je pri nas najbolje prodajani enotonski dostavnik, ki bo z novo potniško kabino, izboljšanimi motorji in naprednimi varnostnimi rešitvami leta 2018 našel 1.500 novih kupcev.

Trije prodajni stebri: fiesta, focus in transit custom

Pri Fordu so konec 50. let prejšnjega stoletja spoznali, da na stari celini ni smiselno voditi dvojne politike s središčema v Veliki Britaniji in Nemčiji. To je pripeljalo do enotnega središča za Evropo v Kölnu in do poenotenja vozil. To je seveda doletelo tudi program lahkih gospodarskih vozil. Za prvi "pravi" transit tako štejemo enotni dostavnik za vse evropske trge, ki je dobil ime transit in ki so ga predstavili leta 1965. Kot enotonski dostavnik je na ceste zapeljal leta 2012 in v hipu našel zvest krog kupcev ter se zavihtel na vrh priljubljenosti v Evropi. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer so lani prodali 1.564 transit customov. Od tega je bilo 344 različic tourneo custom, 336 transit custom kombi furgon, 190 transit custom kombi in 694 transit custom furgon. S 17-odstotnim tržnim deležem v Sloveniji velja za najbolj priljubljeni enotonski dostavnik pri nas, skoraj vsak četrti enotonski kombi v Sloveniji pa prihaja iz družine transit custom.

Ker je različic in izvedenk ogromno, je obisk prodajnega salona nujen, zato vam bomo zdaj cenovno opredelili le osnovne pakete vseh štirih izvedenk. Za priljubljeno družinsko izvedenko bo treba pripraviti vsaj 32 tisoč evrov, za samodejni menjalnik doplačati dva tisočaka in za različico sport pripraviti tisočaka več kot za vstopni paket. Cene pri tovornem modelu transit custom furgon se za različico s kratko medosno razdaljo začnejo pri 24 tisoč evrov (z DDV) in se pri daljši medosni razdalji dvignejo za skoraj tisoč evrov. Transit custom kombi po ceniku stane 25 tisoč evrov oziroma skoraj 26 tisoč pri daljši medosni razdalji, cene za transit custom kombi furgon pa se začnejo pri 24.500 evrih oziroma pri 25.200 evrih za različico z daljšim medosjem.

V ponudbi ostajajo štiri izvedenke, vsaka ima svoje prednosti in vsaka je namenjena svoji skupini kupcev. Foto: Gašper Pirman

Serijsko je opremljen s halogenskimi žarometi, na voljo so še projecirni halogenski in bi-ksenonski žarometi. Foto: Gašper Pirman

Z modro so označene nove odlagalne površine. Transit custom je dobil kar dodatnih 27 litrov. Foto: Gašper Pirman

Izvedenka Glavni poudarki transit custom furgon namenjen podjetnikom, samo tovorni del, tonska nosilnost, spredaj trije sedeži ali dva sedeža transit custom kombi furgon namenjen podjetnikom, tovorni del + sedežna klop za tri potnike, spredaj trije sedeži ali dva sedeža transit custom kombi namenjen podjetnikom prevozu velikega števila potnikov, trpežni materiali, do devet sedežev tourneo custom namenjen družinam, notranjost podobna osebnim vozilom, bogata založenost z dodatno opremo

Oblikovna nadgradnja za večjo učinkovitost

Transit custom je v smislu zunanjega videza ostal zvest predhodniku. Dimenzijsko in oblikovno je praktično nespremenjen, a se od predhodnika razlikuje po maski, ki sledi kinetičnemu dizajnu znamke in ima obliko črke X. Halogenskim žarometom so se pridružili še bi-ksenonski, za odtenek bolj aerodinamično zunanjost pa poskrbijo deloma zakrita nosila za drsna zadnja vrata. Teh še vedno ne odpira elektrika, a moramo poudariti, da je odpiranje ''na roko'' izredno lahkotno in nenaporno.

Večji poudarek so inženirji v Kölnu dali potniški kabini. Fiestini elementi še poudarijo njegovo željo po približevanju osebnim vozilom. Sredinsko postavljena večopravilna enota Sync 3 je seveda osrednja novost potniške kabine, voznik in potniki pa bodo cenili kar 27 litrov dodatnih odlagalnih površin.

Podjetnikom, ki želijo avtomobil po nižji ceni, je na voljo manjša večopravilna enota z barvnim zaslonom, vendar brez zaslona na dotik in podpore vsem najnovejšim povezljivostnim rešitvam.

transit custom tourneo custom do 3,4 metra dolg tovorni prostor (z loputo širine 59 cm in višine 20 cm pod sovoznikovim sedežem) posamično odstranljivi potniški sedeži z možnostjo obračanja tovorni prostor velikosti do 8,3 kubična metra 5 euro zvezdic NCAP nosilnost do 1.455 kilogramov 6 USB-priključkov v potniškem prostoru prostor za tri evropalete, naložene do višine enega metra 10 zvočnikov poklopni strešni nosilci z nosilnostjo do 130 kilogramov 14 prezračevalnih šob v potniškem prostoru 1.320 krat 1.030 mm velika odprtina bočnih vrat 10 odlagališč za plastenke najširši tovorni del med kolotekoma v razredu materiali iz osebnih vozil izboljšana izolacija

Notranjost želi biti kar se da podobna osebnim vozilom. Hvalimo udobne sedeže, odličen položaj za volanom in za kombi res dobre vozne lastnosti. Foto: Gašper Pirman

Z dolžino medosne razdalje se spreminja tudi prostornost prtljažnika oziroma tovornega prostora. Foto: Gašper Pirman

Individualni sedeži so odstranljivi, poklopni in se jih lahko obrne v nasprotno smer vožnje. Prilagodljivost brez meja. Foto: Gašper Pirman

Zdaj le še dvolitrski dizelski motor, na voljo tri različne moči

Kombi zdaj poganja le še dvolitrski dizelski motor EcoBlue (prej 2,2-litrski), ki je na voljo v treh različicah moči (77, 96 in 125 kilovatov), ta pa se na kolesa (za zdaj le na sprednji par) prenaša prek šeststopenjskega ročnega ali samodejnega menjalnika. Na voljo je tudi samodejni menjalnik.

Leta 2019 bo na ceste zapeljal še transit kot priključni hibrid. Natančnih specifikacij tega avtomobila za zdaj pri Fordu še nimajo - bencinska osnova bo v tej izvedbi litrski trivaljni motor ecoboost, ki bo deloval kot generator električne energije oziroma podaljševalnik dosega. Zgolj na elektriko bo ta transit zmogel do 50 kilometrov vožnje.

Ključni so novi varnostno-asistenčni sistemi

Pomembne novosti prenovljenega transit custom so na področju varnostno-asistenčnih sistemov. Novost sta dva radarja na obeh zadnjih bokih vozila, ki zagotavljata nadzor vozil v mrtvem kotu in predvsem opozorilo pred prečnim prometom (crosstraffic alert) ob vzvratni vožnji na prometno ulico. To je prav gotovo eden najuporabnejših sistemov pri tovornih kombijih, kjer je kljub vzvratni kameri preglednost nazaj lahko precej slabša. Ta sistem opozori tudi na približevanje motoristov in kolesarjev. Novost je tudi nadgradnja radarskega tempomata s sistemom samodejnega prilagajanja omejitvam hitrosti. Ta deluje na podlagi navigacije oziroma prepoznave prometnih znakov. Kombi bo od zdaj (tudi ponoči) prepoznaval pešce.