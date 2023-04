Ford: slovo fieste, tak bo novi najcenejši avtomobil #foto

Po novem modelu explorer, torej električnemu kompaktnemu športnemu terencu in ne velikemu SUV, ki ga pod tem imenom poznamo še danes, je Ford razkril še drugi nov avtomobil svoje evropske prihodnosti. To je novi courier, ki si bo platformo delil s pumo in ga bodo zato tudi izdelovali v tovarni v romunski Craiovi.

Sprednji del je podobno “ameriški” kot pri novem explorerju. Foto: Ford

Courier bo sprva na voljo kot tovorno vozilo, ki ga bodo poganjali tako litrski bencinski kot 1,5-litrski dizelski motor. Te različice na cesto prihajajo še letos, prihodnje leto pa nato še električna izvedba. Na osnovi tega vozila prihaja tudi potniška izvedba z oznako tourneo, ki bo po slovesu fieste postala najcenejši avtomobil Forda v Evropi.

Za zdaj so pri Fordu razkrili še dokaj malo tehničnih podatkov. Znano je, da bo imel v tovornem prostoru med zadnjima blatnikoma 1,22 metra prostora in da bo lahko tja sprejel dve evro paleti. Voziti bo mogoče predmete dolžine do 2,6 metra. Tovorni del ima prostornino 2,9 kubične metre, kar je 25 odstotkov več kot pri dozdajšnjem modelu. Pri električni različici bo nosilnost 700 kilogramov, poganjal pa jo bo stokilovatni motor. Moč polnjenja na DC bo znašala do 100 kilovatov, lastniki pa bodo prav gotovo veseli dodatnega sprednjega prtljažnika za polnilne kable.

Še letos bosta na voljo bencinska in dizelska različica, električna prihaja prihodnje leto. Foto: Ford

V notranjost bo mogoče spraviti dve evro paleti. Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford