Fordov veliki SUV odhaja, tak bo naslednik #foto

Foto: Ford Ford je razkril ime in videz svojega novega električnega avtomobila, ki so ga razvili na Volkswagnovi platformi MEB. Avtomobil, ki ga bodo še letos začeli izdelovati v tovarni v Kölnu, se bo imenoval explorer.

Pri Fordu so bili ob razkritju modela dokaj suhoparni s tehničnimi podatki, o katerih lahko za zdaj sklepamo le na podlagi tehnične povezave s volkswagnom ID.4. Znano je, da bo dolg 4,46 metra in bo tako nekoliko manjši od ID.4. Explorer je sicer prvi od dveh že potrjenih Fordovih električnih športnih terencev s Volkswagnove platforme.

Foto: Ford

Foto: Ford

Avtomobil je nastal na 400-voltni Volkswagnovi platformi MEB in ne na osnovi električnega mustanga mach e. Baterija se bo od 10 do 80 odstotkov lahko napolnila v 25 minutah. Sestrski ID.4 omogoča moč polnjenja do 170 kilovatov, kar lahko pričakujemo tudi v explorerju. Na voljo bo tako pogon na zadnji kot tudi na vsa štiri kolesa, pri najzmogljivejši različici bo sistemska moč pogona več kot 330 "konjev".

V notranjosti velik premični zaslon na dotik

Ford ima tako trenutno dva primerljivo velika explorerja, ki pa pogonsko in tehnično nista povezana. Obstoječi veliki SUV se bo iz Evrope še letos poslovil.

Električni explorer je dobil zelo ameriško navdahnjen zunanji videz. V notranjosti izstopa več kot 14-palčni pokončni zaslon, ki mu bo mogoče spreminjati naklon. Za razliko od mustanga ga niso integrirali v sredinsko konzolo, temveč so ga postavili pred njo.

Za explorerja so za zdaj odprli prednaročila, dejanska naročila – takrat bodo tudi znane cene in verjetno več podrobnosti o avtomobilu – bodo začeli sprejemati v drugem delu leta.

Ob razkritju modela so pri Fordu napovedali sodelovanje s pustolovsko popotnico Lexie Alford. Ta je pri 21 letih že obiskala prav vse države na svetu. Alfordova bo z explorerjem peljala po poti nekdanje raziskovalke Alohe Wanderwell. Ta je v letih od 1922 do 1927 postala prva ženska, ki je z avtomobilom obkrožila svet in prepotovala 43 držav. Vozila je Fordov model T.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford