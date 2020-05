Ferrari za 90 evrov? To je vietnamska različica iz kartona.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Youtube kanalu NHET TV se je pojavil posnetek, kjer dva vietnamska najstnika izdelata ferrarijev model FXX K evo iz kartona. Za približno devetdeset evrov jima je uspelo izdelati vozen kartonasti ferrari z LED lučmi spredaj in zadaj. V Evropi in tudi v Sloveniji takšnega domačega produkta vsekakor ne bi smeli zapeljati na ceste, a kot kaže s tem v Vietnamu nimajo težav.

''Karoserijo'' so zgradili na motorju

Na zgornjem video posnetku je razvidno, kako sta se najstnika lotila izdelave svojega ferrarija. Sprva stva vzela svoj motor, ga predelala in okoli njega naredila okvir. S pomočjo kartona in dodatnih steklenih vlaken jima je uspelo dovolj utrditi ''karoserijo'' da je samostojno stala. Potrebno je bilo kar nekaj znanja in potrpežljivosti, da sta se na koncu s svojim ferrarijem zapeljala tudi na ceste. Tam sta bila v trenutku magnet za mimoidoče.