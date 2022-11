Evropa dveh hitrosti: resničnost, ki jo statistika zakriva

V tretjem četrtletju je delež električnih vozil med novimi avtomobili v Evropski uniji (EU) zrasel na 11,9 odstotka, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). V lanskem tretjem četrtletju je delež povsem električnih vozil znašal slabih deset odstotkov (9,8 %). Bencinskim in dizelskim motorjem je uspelo zadržati 54-odstotni delež.

V prvih treh četrtletjih ima največji delež med novimi avtomobili še naprej bencinski motor, in sicer ti predstavljajo 37,9 odstotka trga. Sledijo klasični samopolnilni hibridi z 22,8-odstotnim deležem in dizelski motorji s 17,1-odstotnim deležem. Neelektrificirani pogoni imajo v Evropi torej še 55-odstotni delež. Do konca letošnjega leta se lahko ta delež zniža še bolj proti polovici. Delež povsem električnih avtomobilov je letos do konca septembra znašal 10,6 odstotka.

Počasnejši preboj priključnih avtomobilov je povezan tudi z omejeno ponudbo na trgu, kjer vodijo predvsem dražji avtomobili. Najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi je tesla model Y, med znamkami imajo največji delež priključnih različic BMW, Mercedes in Tesla. Foto: Gregor Pavšič

Ključni poudarek elektrifikacije evropskega avtomobilskega parka so drastične razlike pri hitrosti sprejemanja teh tehnologij. Te so odvisne od številnih dejavnikov: kupne moči, razvite infrastrukture, državnih finančnih in davčnih spodbud, v zadnjih mesecih tudi od razpoložljivih avtomobilov za nakup. V mnogih državah so na primer razpoložljivi električni avtomobili razprodani.

Evropski izkupiček ni slab, a zakriva pravo sporočilo

Če upoštevamo le povsem električne in priključno hibridne avtomobile, torej nove osebne avtomobile s priključnim kablom, znaša delež na ravni EU trenutno 19 odstotkov.

Skoraj vsak peti novi avtomobil iz letošnjih prvih devetih mesecev je torej mogoče polniti. To ni malo, a statistika ima tudi svoj drugi obraz: le tri države v Evropi (Norveška, Islandija in Švedska) imajo delež teh vozil nad 50 odstotki. To istočasno pomeni, da v le teh treh državah delež vozil brez priključnega kabla ne presega več 50 odstotkov.

V Sloveniji znaša delež klasičnih bencinskih in dizelskih motorjih pri novih avtomobilih še 79 odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Evropske države z najvišjim deležem novih priključnih avtomobilov:

delež priključnih avtomobilov 1 Norveška 88 % 2 Islandija 52 % 4 Švedska 51 % 3 Finska 35 % 6 Danska 35 % 5 Nizozemska 32 % 13 Nemčija 26 % 9 Švica 25 % 24 Belgija 25 % 15 Luksemburg 23 % 14 Irska 22 % 8 V. Britanija 21 % 10 Francija 21 % 18 Portugalska 21 % 20 Avstrija 21 % 19 Španija 9 % 7 Italija 9 % 11 Madžarska 8 % 12 Romunija 8 % 23 Latvija 7 % 27 Litva 7 % 21 Grčija 7 % 28 Slovenija 6 % 17 Estonija 5 % 22 Ciper 5 % 16 Poljska 5 % 26 Hrvaška 4 % 29 Češka 4 % 30 Bolgarija 4 % 25 Slovaška 4 %

vir: ACEA (januar-september 2022)

Več novih električnih malčkov – napovedali so jih pri Renaultu in Volkswagnu – pričakujemo okrog leta 2025. Foto: Instagram Gilles Vidal

Tri države nad 50, polovica pod 10 odstotki

Opaziti je mogoče avtomobilsko Evropo dveh hitrosti. Tri države imajo tržni delež priključnih avtomobilov med 30 in 40 odstotki, še devet držav pa med 20 in 30 odstotki. Vsaj 20-odstotni delež ima torej 15 držav, kar je polovica držav v celotni analizi združenja ACEA.

Pri preostalih petnajstih je delež letos še pod desetimi odstotki. Med temi sta najuspešnejši Italija in Španija. Delež priključnih avtomobilov v Sloveniji je šestodstoten, slabši je še v Estoniji, na Cipru, Hrvaškem, Češkem, v Bolgariji in na Slovaškem.

Medtem ko je v Sloveniji stisnjen zemeljski plin povsem prezrt, je dokaj razširjena uporaba utekočinjenega zemeljskega plina. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa celotna avtomobilska alternativa? Slovenija si zdaj predzadnje mesto deli s Češko.

Če bi v prodajni analizi upoštevali vse alternativne pogone, torej tudi samopolnilne hibride in različne pline, so podatki bolj spodbudni: osem držav ima delež alternativnih pogonov že nad 50 odstotki (Norveška, Islandija, Finska, Švedska, Nizozemska, Danska, Italija in Velika Britanija), le ena država – Bolgarija je daleč zadnja s šestodstotnim tržnim deležem – pa je pod mejo 20 odstotkov. Slovenija si tam deli predzadnje mesto s Češko – Litvanci, Hrvati in Slovaki so uspešnejši za šest odstotnih točk.

Skoraj štirje od petih prodanih avtomobilov v Sloveniji so imeli letos še klasični bencinski ali dizelski motor, ki ni bil elektrificiran kot samopolnilni hibrid. Če ne upoštevamo skandinavskih držav, je pri najuspešnejših državah ta delež za polovico nižji.

delež alternativnih pogonov 1 Norveška 93 % 2 Islandija 71 % 3 Finska 68 % 4 Švedska 62 % 5 Nizozemska 58 % 6 Danska 56 % 7 Italija 52 % 8 V. Britanija 51 % 9 Švica 49 % 10 Francija 46 % 11 Madžarska 45 % 12 Romunija 45 % 13 Nemčija 45 % 14 Irska 43 % 15 Luksemburg 42 % 16 Poljska 40 % 17 Estonija 40 % 18 Portugalska 40 % 19 Španija 40 % 20 Avstrija 39 % 21 Grčija 38 % 22 Ciper 35 % 23 Latvija 35 % 24 Belgija 33 % 25 Slovaška 27 % 26 Hrvaška 27 % 27 Litva 27 % 28 Slovenija 21 % 29 Češka 21 % 30 Bolgarija 6 %

vir: ACEA (januar–september 2022)