Električni VW ID.3 z velikimi novostmi – ali veste, koliko lahko prihranite?

AKCIJA 2021 pri Porsche Inter Auto: najugodnejši model VW ID.3 Life z baterijo s kapaciteto 58 kWh je lahko vaš že za 31.022 €. Cena že vključuje predvideno subvencijo Eko sklada v višini 4.500 € ter 2.500 € popusta v primeru sklenitve ugodnega financiranja in zavarovanja.

Različica VW ID.3 Tour z baterijo s kapaciteto 77 kWh vam je na voljo za 39.986 € z vključeno subvencijo Eko sklada, ki znaša 4.500 €, ter popustom v vrednosti 3.000 € za financiranje in zavarovanje.

VW ID.3 Life, 58 kWh: cena 31.022 €

VW ID.3 Tour, 77 kWh: cena 39.986 €

Preverite tudi: subvencije za električna vozila

DODATNA UGODNOST: predvidena subvencija Eko sklada (javni poziv 84SUB-EVOB20) 4.500 € Opcijsko lahko izberete tudi enega izmed paketov "e2go": Paket "e2go" S: financiranje + zavarovanje + servis

Paket "e2go" M: financiranje + zavarovanje + Top Service

Paket "e2go" L: financiranje + zavarovanje + Top Service + komplet zimskih pnevmatik (vključno z montažo in hrambo)

Začetek nove dobe – novi električni ID.3

Z modelom ID.3 se v svetu električne mobilnosti začenja nova, dinamična doba. To je avtomobil, ki bo vaš vsakdanjik naelektril z dinamično zmogljivostjo, naprednim dizajnom in dosegi, prilagojenimi vsakodnevnim potrebam. ID.3 je zasnovan za ljudi, ki si želijo spremembe. Prihodnost je pripravljena. Pridružite se nam.

Pro Performance ali Pro S – v čem se razlikujeta?

Vprašanje ni, ali je VW ID.3 pravi za vas, temveč kateri ID.3 je pravi za vas. Izbirate lahko med izvedbama Pro Performance in Pro S, ki se razlikujeta glede na doseg in pospešek. Pri tem že izvedba ID.3 Pro Performance omogoča izrazito prilagodljivo mobilnost po meri uporabnika in je primerna za vse, ki se vozijo na daljših relacijah. V ID.3 Pro S pa lahko z enim polnjenjem prevozite celo do 549 km (WLTP). Obe izvedbi sta opremljeni s tehnologijo hitrega polnjenja, ki omogoča, da baterijo napolnite v kratkem času. Naj bodo torej vaši načrti takšni ali drugačni – s pravo izvedbo modela ID.3 jih boste zlahka uresničili.

Pro Performance in Pro S:

Pro Performance: kapaciteta baterije 58 kWh

Pro S: kapaciteta baterije 77 kWh

Katere novosti so že v naših salonih Porsche Inter Auto?

VW Golf 8 Variant: popolnoma novi VW Golf Variant je sedaj še bolj prostoren, dinamičen in digitalen kot kadar koli prej! Golf 8 Variant je nekoliko daljši od predhodnika, kar pomeni predvsem več prostora za potnike na zadnjih sedežih. Večja je tudi prostornina prtljažnika, ki meri od 611 do 1642 litrov. Novi Golf 8 Variant je lahko vaš že za 19.890 € z vključenim popustom za financiranje.

Novosti, ki jih pričakujemo v letošnjem letu

VW ID.4: znamka Volkswagen po novemu vozilu VW ID.3 nadaljuje s predstavitvijo nove dobe električnih vozil. V Sloveniji bo popolnoma novi električni ID.3 predvidoma že spomladi leta 2021. Volkswagen ID.4 spada v najbolj priljubljen segment srednje velikih športnih terencev, njegov največji adut pa zagotovo predstavlja zmogljiv elektromotor z močjo 150 kW oziroma 204 KM. Baterija s kapaciteto 77 kWh omogoča doseg do 520 km (WLTP). Prav tako se lahko pohvali z dinamičnim zunanjim videzom in prostorno notranjostjo.

Navedeni doseg WLTP se razlikuje glede na slog vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanjo temperaturo, število potnikov, obteženost vozila, izbiro voznega profila (Normal, ECO, ECO+), topologijo. Funkcionalni doseg se lahko zmanjša pri nižjih temperaturah, visokem ogrevanju in vožnji po avtocesti.

