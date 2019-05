Ekskluzivno v Sloveniji: spektakel na štirih kolesih v Celju

Bliža se datum, ko bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji avtomobilizma. Na celjskem sejmišču bo med 9. in 12. majem po letu premora svoja vrata spet odprl bienalni trojček sejmov Avto in vzdrževanje, Gospodarska vozila in logistika ter Moto boom. Za navdušence nad zloščeno pločevino in glasnimi motorji bodo poskrbele tudi številne atrakcije.