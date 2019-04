Celje postaja prestolnica zloščene pločevine

Tudi letos bo pomlad na Celjski sejem pripeljala zadnje trende s področij avtoservisne dejavnosti in avtomobilizma, gospodarskih vozil, logističnih rešitev in nekaj poslastic iz sveta motociklizma.

Sejemski trojček na Celjskem sejmu: Avto in vzdrževanje

Gospodarska vozila in logistika

Moto boom KDAJ: od 9. do 12. maja od 9. do 18. ure. VSTOPNICE: odrasli osem evrov, učenci, dijaki, študenti pet evrov Več informacij za obisk sejmov: www.ce-sejem.si

Več kot 300 uglednih znamk

Sejmi so ena od redkih priložnosti, da se strokovna javnost ter seveda preostali obiskovalci in ljubitelji jeklenih konjičkov spoznajo z zadnjimi novostmi in aktualnimi temami.

Edini in največji tovrstni sejem v Sloveniji prinaša nepozabno doživetje za strokovnjake in druge ljubitelje vozil ter dodatne opreme.

Na Celjskem sejmu bo v prihodnjih dneh na ogled več kot 300 uglednih blagovnih znamk s področja avtomobilizma, motociklizma, prevozništva in logistike.

21. sejem Avto in vzdrževanje

Na 21. sejmu Avto in vzdrževanje bodo razstavljeni vsa oprema za avtomehanične, avtoličarske, avtokleparske delavnice, vulkanizerje, avtoelektronika, avtomobilski rezervni deli, motorna in menjalniška olja, meroslovne rešitve, avtokozmetika, ročno in specialno orodje, diagnostika, kompresorji ter preostala dodatna oprema.

11. sejem Gospodarskih vozil in logistike

11. sejem Gospodarskih vozil in logistike bo postregel s sodobnim voznim parkom srednjih in težkih gospodarskih vozil, dostavnimi vozili, avtobusi, priklopniki in polpriklopniki, specialnimi in komunalnimi vozili, dvigali in dvižnimi platformami ter vsem, kar spada zraven: od pnevmatik in goriv do navigacijskih in telekomunikacijskih sistemov, ki ponujajo sodobne informacijske rešitve.

Na sejmu bodo predstavljene tudi logistične rešitve, storitve skladiščenja, avtologistika, carinske rešitve … Obiskovalci pa bodo lahko letos prvič sami preizkusili Manov dostavnik. Manjkalo ne bo niti trendov in novosti za ljubitelje motociklizma.

13. sejem Moto boom

Na 13. sejmu Moto boom si bomo lahko ogledali motorna kolesa in motocikle, enduro motorna kolesa, skuterje, štirikolesnike, našli vso motoristično opremo in vse drugo, kar spada k motociklizmu.

Celovit pregled ponudbe motociklov bodo ponudile svetovno priznane blagovne znamke, kot so SUZUKI, PIAGGIO, BMW, BRD PRODUKTI, SEABOB, SEASCOOTER in številne druge. Manjkalo pa ne bo tudi dodatne opreme in oblačil, brez katerih pravi motorist ne more. Predstavljeni bodo izpuhi MASS, čelade, oblačila in škornji FORMA, čelade AIROH, NZI in KAPPA, oblačila IXON ter POWER BIKE, pa moto kovčki KAPPA ter olja in maziva MOTUL. Spoznali se boste lahko tudi z novim modelom električnega kolesa MX motocikla Q140MX.

Problematika cestnih prevoznikov

Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri GZS bosta prvi sejemski dan naslavljali aktualno problematiko slovenskih cestnih prevoznikov. V ta namen pripravljajo strokovni posvet, kjer bodo spregovorili o pomanjkanju voznikov in dolgotrajnih postopkih pridobitve delovnih dovoljenj za voznike, dolgih čakalnih dobah za prevoznike na mejnih prehodih, razvoju intermodalnih logističnih centrov, malih logističnih centrov in varovanih parkirišč ter uvrstitvi cestnega transporta in logistike kot strateške gospodarske panoge.

Vse o avtovleki

Sekcija avtoserviserjev bo pripravila dan avtovlek, kjer bodo predstavili pravila avtovleke. Pojasnili bodo, kako se ta razlikuje od prevoza blaga, kakšne so obveznosti avtovleke ter kdo je odgovoren za dogajanje na prizorišču nesreče. Ob pomoči gasilcev, policije in različnih ministrstev bodo poskrbeli za praktični prikaz.

Poklici, povezani z vozili

Na razstavnem prostoru Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje pa bodo izvedli predstavitev in praktični prikaz poklicev avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik in logistični tehnik.

Predstavljeni bodo sodobne tehnologije v mobilnosti, novosti v avtoservisni stroki in na področju trajnostne mobilnosti, osnovni procesi dobavne verige, vodenje prometa in varnosti v prometu ter izzivi, ki jih prinašajo električna vozila. Opisana bo tudi izobraževalna shema za področje logistike oziroma prometa.

Leteči štirikolesniki

Za navdušence nad zloščeno pločevino in glasnimi motorji bodo poskrbele tudi številne atrakcije. V atriju sejmišča bo Quad Freestyle show z Alešem Rozmanom, edinim Evropejcem, ki si štirikolesnik upa prisiliti v salto nazaj. Da bo kri po žilah tekla še hitreje, se bo Alešu pridružil Italijan Fillippo Rossetto.

Izbor za slovensko gospodarsko vozilo leta

V sklopu sejma gospodarskih vozil in logistike že 14. leto zapored prirejo izbor za slovensko gospodarsko vozilo leta. Zmagovalci v kategorijah tovornjak leta, avtobus leta, dostavnik leta in tokrat prvič električno gospodarsko vozilo leta bodo razglašeni na slovesni prireditvi v četrtek, 9. maja 2019.

Mis hostes sejma Moto boom

Sejemsko dogajanje bo popestril tudi izbor za mis hostes sejma Moto boom, prav tako pa bodo izbirali najlepša predelana vozila, ki bodo razstavljena na Custom showu. Udeležili se boste lahko tudi razstave starodobnih motociklov, željne zabave pa bodo Šoferske mačke izzvale na različna spretnostna tekmovanja v potiskanju gum.

Tudi najmlajše čaka zabava, saj se bodo lahko na minimoto poligonu preizkusili v vožnji motocikla.

Prvi preizkus dostavnika

Sejem Gospodarska vozila in logistika nam bo na ogled ponudil tovorna vozila MAN in DAF, prikolice SCHWARZMUELLER in KRONE, avtobuse IVECO, MAN in NEOPLAN, obiskovalci pa bodo lahko prvič preizkusili dostavnik znamke MAN.

Poleg gospodarskih vozil bodo razstavljene tudi druge novosti s tega področja. S prvim pametnim logističnim sistemom v Evropi se bo predstavilo podjetje TimoCom, podjetje CVS MOBILE bo razkrilo svoje napredne telematske rešitve, na ogled bodo hladilni agregati Thermo King, ki jih zastopa podjetje Prigo, z generatorji Genmark in nogami za zabojnike Canfoot pa vas bo seznanilo podjetje EBONA.