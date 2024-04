Med 15. in 17. majem 2024 bo na Celjskem sejmu SEEnergy, pomembna mednarodna konferenca, posvečena energetskemu prehodu v nizkoogljično družbo v JV Evropi. Ta edinstven dogodek B2B, ki se odvija le enkrat na dve leti, bo platforma za izmenjavo znanja in izkušenj med strokovnjaki iz regije in tujine ter bo predstavil rešitve za izzive, s katerimi se soočajo podjetja in lokalne skupnosti ob prehodu na zeleno energijo.

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo – eden največjih projektov samostojne Slovenije – močno spreminja tržne razmere na skoraj vseh področjih. Podjetjem prinaša kup obveznosti, nalog, izzivov in vprašanj. Ker smo šele na začetku tega prehoda, je vprašanj zelo veliko, časa za iskanje odgovorov pa ni na pretek.

Zato v Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirajo mednarodno konferenco SEEnergy na temo energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila kar nekaj odgovorov tujih in domačih strokovnjakov na vprašanja s področja energetike, s katerimi se ukvarjajo lokalne skupnosti, podjetja in veliki industrijski koncerni.

Konferenca bo potekala tri dni

Tridnevna konferenca bo razdeljena na deset večjih sklopov, od katerih jih je polovica namenjena industriji in drugim večjim porabnikom energije.

Prvi dan bo poudarek na digitalizaciji v energetiki, predstavili bodo rešitve za znižanje stroškov omrežnine ter se dotaknili novega obračuna omrežnine, ki začne veljati 1. julija letos.

Na voljo bodo tudi drugi sklopi s področja energetike, kjer bo mogoče pridobiti koristne informacije – takšen je na primer sredin sklop o vetrni energiji, kjer bo govora o novih spodbudah za lokalne skupnosti, v katerih se bodo postavile vetrnice, o tem, ali bomo v JV Evropi znali izkoristiti sonce in kje smo s solarizacijo ter o vlogi jedrske energije pri zelenem prehodu.

Naslednji sklop bo obravnaval zajem in pripravo CO2, kar bo še posebej zanimivo za podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, pa tudi za vse druge, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije CO2.

Prvi dan bodo zaključili s sklopom o vodiku kot okolju prijaznem nosilcu energije, kjer bodo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih klimatskih in energetskih ciljev.

V četrtek se bodo posvetili financiranju energetskih projektov in razpravljali o širokem spektru nepovratnih sredstev, ugodnih posojilih in uspešnih primerih samooskrbnih skupnosti.

Zadnji dan bo na konferenci minister

V petek bo na konferenco prišel minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in skupaj z energetskimi ministri iz drugih držav Jugovzhodne Evrope predstavil spremembe in trende, ki so jih države članice EU vnesle v zadnje Nacionalne energetske in podnebne načrte.

