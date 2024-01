Agritech 2024: novosti in sodobni trendi v kmetijstvu in gozdarstvu

Vrača se četrti strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala – AGRITECH 2024, ki naslavlja vse sodobne potrebe kmetovalcev in gozdarjev. Potekal bo med 1. in 4. februarjem 2024 na Celjskem sejmu.

RAZSTAVLJAVCI BODO NAPOLNILI ŠEST SEJEMSKIH DVORAN

Posebnost sejma Agritech, ki je namenjen tehnološko napredni kmetijski in gozdarski mehanizaciji, je ta, da gre za edini strokovni sejem na tem področju v Sloveniji, ki poteka v zimskem času. Sejem bo zasedel šest velikih dvoran Celjskega sejma, del sejemskega razstavnega prostora pa bo tudi na zunanjih površinah največjega in najsodobnejšega sejmišča v Sloveniji. Zadnji sejem je bil marca 2022, kjer smo v petih dneh izjemnega dogajanja zabeležili rekorden obisk – blizu 25 tisoč obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad raznoliko razstavno ponudbo in bogatim spremljevalnim programom.

POMEMBNA STATISTIKA SEJMA AGRITECH

Na sejmu bo 105 direktnih razstavljavcev in 350 blagovnih znamk.

Razstavljavci prihajajo iz šestih držav: Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Italija, Združene države Amerike, Nemčija.

Na sejmu bodo prisotni slovenski proizvajalci strojev za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali:

kmetijsko mehanizacijo (traktorje, pluge, trosilce, škropilnice, kosilnice, obračalnike ...),

gozdarsko mehanizacijo (cepilnike drv, motorne žage, gozdarske vitle, prikolice, dvigala, zaščitno opremo ...),

obsežno ponudbo repromateriala za kmetovalce, gozdarje, sadjarje in vinogradnike (semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva, krmila in drugo).

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Pripravljamo tudi pester spremljevalni program, ki bo navdušil še najzahtevnejše obiskovalce.

V dvoranah Kongresnega centra Celje bodo potekala najrazličnejša predavanja, predstavitve aktualne problematike in razprave o strokovnih tematikah. Drugi dan sejma bo Zavod za gozdove predstavil razvoj socialnih funkcij gozdov na primeru Mestnega gozda Celje, zatem bodo osvetlili obnovo gozdov po poletnih neurjih. Istočasno bo v Modri dvorani potekal posvet in srečanje Mlade generacije kmetujejo pametno, ki ga organizira medijska hiša Večer.

V soboto bo potekal posvet o gospodarjenju z gozdovi ter interaktivno srečanje na temo digitalnega kmetijstva, ki ga pripravlja Zveza slovenske podeželske mladine.

Na zadnji sejemski dan, v nedeljo, bo potekala podelitev sejemskih priznanj Naj Agritecha 2024.

Na sejmu bomo tokrat dali priložnost vsem ansamblom in glasbenikom, ki so se prijavili na naš poziv, da se predstavijo pred obiskovalci sejma Agritech. Odzvalo se je veliko število glasbenikov, zato vam zagotavljamo res pester zabavni del sejma, ki bo vse dni potekal v atriju sejmišča.

NE POZABITE – AGRITECH POTEKA SAMO VSAKO DRUGO LETO! Zato je še toliko bolj pomembno, da ga ne zamudite!

Se vidimo med 1. in 4. februarjem na sejmu AGRITECH na Celjskem sejmu.