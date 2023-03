Celjski sejem se je postavil ob bok največjim sejmom v tujini

Na 3-dnevnih marčnih sejmih so gostili 305 razstavljavcev iz 25-ih držav. V treh dneh se je zvrstilo več kot 120 dogodkov, prikazov in predavanj ter najrazličnejših tekmovanj.

Pri številu obiskovalcev so zabeležili izjemen odziv. Če so pred začetkom marčnih sejmov napovedali med 15.000 in 20.000 obiskovalcev, zdaj ob zaključku sejmov z veseljem sporočajo, da so dosegli zgornjo mejo naših napovedi, dosegli so torej okoli 20.000 obiskovalcev, kar pomeni, da se po številu obiskovalcev ponovno približujejo času pred epidemijo.

Tokrat so imeli kar tri strokovne sejme, čebelarstvo, lovstvo in ribištvo, ki se s svojim močnim sporočilom po varovanju narave odlično dopolnjujejo s sejemsko zgodbo trajnosti in promoviranja zelene energije. Strokovni sejmi so gostili številne goste iz tujine, pripravili so številna strokovna srečanja, predavanja in okrogle mize. Gostili so jih v našem Kongresnem centru Celje, kjer so z brezhibno urejenimi kongresnimi dvoranami poskrbeli, da so vsi dogodki potekali nemoteno in na najvišjem možnem nivoju.

Marčni sejmi so gostili tudi nekaj tekmovanj.

Tekmovanje iz latte art, ki je bilo 18.3.:

Andrej Horvat Katja Fortuna Alen Robnik

Tekmovanje barista, ki je bilo 19.3.:

Lana Kokl Nika Kuhar Špela Kuhel Bor Rolih Sara Klančnik Saša Miklavžina

Državno prvenstvo v jelenjem rukanju:

Marko Mavri Tadej Klemenšek Franz Hirm

Tekmovanje iz kuhanja lovskega golaža:

LD Izola Savinjski gamsarji LD Loče

Od 18. do 21. aprila vas vabijo na Mednarodni industrijski sejem in na sejm Lestech.