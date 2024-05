Foto: CELJSKI SEJEM D.D.

mednarodna konferenca SEEnergy na temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo. Ta edinstveni B2B-dogodek poteka le enkrat na dve leti, zato ga ne zamudite. Na Celjskem sejmu bo med 15. in 17. majem 2024 potekalana temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo. Ta edinstveni B2B-dogodek poteka le enkrat na dve leti, zato ga ne zamudite.

Tako na slovenski kot tudi ravni EU je energetski prehod v nizkoogljično družbo postal tema vsakodnevnih pogovorov. S tem povezane spremembe močno preoblikujejo tržne razmere na skoraj vseh področjih. Podjetja se soočajo z vedno novimi nalogami, obveznostmi, izzivi in vprašanji. Vse to pa na drugi strani zadeva tudi potrošnike, katerih nakupne navade so prav tako vse bolj trajnostno ozaveščene.

Foto: CELJSKI SEJEM D.D.

Prehod Slovenije v nizkoogljično družbo – eden največjih projektov samostojne Slovenije

Prehod je dolga premica in kot družba smo šele na njenem začetku. Z vidika prihodnosti našega okolja pa nam zmanjkuje časa. Zato so koraki v smeri nizkoogljične družbe nujni. Čeprav se spremembe na zakonodajnem področju na vseh ravneh že dogajajo, je njihov vpliv na gospodarstvo, okolje in družbo težko oceniti ter napovedati. Zato vsi iščejo odgovore, ki jih je moč najti le v diskurzu. Pot do njega z mednarodno konferenco SEEnergy tlakuje tudi Celjski sejem.

O čem bo tekla beseda na letošnji konferenci SEEnergy?

Konferenca, ki bo potekala tri dni, bo vsebinsko razdeljena na deset tematskih sklopov, izmed katerih jih bo polovica namenjena industriji in drugim večjim porabnikom električne energije. Predstavljamo nekaj najbolj izstopajočih tematik.

Prvi dan, 15. maj

Novi obračun omrežnine. Trenutno najbolj pereča tema v energetiki, ki že nekaj mesecev dviguje precej prahu, bo tudi na SEEnergy obravnavana že prvi dan. Spremembe pri obračunavanju omrežnine, ki vključujejo siceršnjo pocenitev samo omrežnine, a hkratno občutno podražitev obračunske moči z uvedbo penalov za prekoračitve dogovorjene obračunske moči, bodo v veljavo stopile 1. julija, skrbi pa povzročajo zlasti večjim porabnikom električne energije. Udeležencem konference bodo tako predstavili rešitve za znižanje stroškov omrežnin.

Foto: Shutterstock

Zajem in priprava ogljikovega dioksida. Urejanje izpustov ogljikovega dioksida v okolje zajema zelo širok spekter industrije, še posebej podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, kot tudi za druga, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije ogljikovega dioksida.

Vodik – okolju prijazen nosilec energije. Vodik je že dolgo poznan kot okolju prikazen vir energije, a zaradi številnih omejitev, ki jih predstavlja njegova narava, še ni našel poti do širše rabe. Na konferenci bodo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih klimatskih in energetskih ciljev, obenem pa bodo predstavili tudi projekt Vodikove doline.

Foto: Shutterstock

Drugi dan, 16. maj

Financiranje trajnostnih projektov, subvencije in posojila. Prehod v nizkoogljično družbo bi bil veliko lažji, če ne bi zajemal številnih novih naložb in z njimi povezanih dodatnih stroškov. To je težava, ki pesti vse, od potrošnikov do podjetnikov. Tega se zavedajo tudi odločevalci, ki tako iščejo rešitve, s katerimi bi lahko prišli naproti investitorjem.

V četrtek bo tako med drugim govora o financiranju evropskih projektov, o širokem spektru nepovratnih sredstev, ugodnih posojilih in celo uspešnih primerih samooskrbnih skupnosti, med katerimi je ena že zaživela tudi v Sloveniji v naselju Luče.

Tretji dan, 17. maj

Odločevalci o zakonodajnih novostih. Zadnji dan konference bodo na oder vabljeni odločevalci. Poleg slovenskega ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra bodo spregovorili tudi drugi energetski ministri iz držav jugovzhodne Evrope. Predstavili bodo spremembe in trende, ki so jih države članice EU vnesle v zadnje NEPN (nacionalne energetske in podnebne načrte), ki jih morajo oddati do 30. junija letos.

Foto: Shutterstock

Ne le, da boste lahko o slovenskem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu slišali iz prve roke, lahko boste tudi zastavili vprašanja ter dobili odgovore, ki vas zanimajo.

Več informacij o programu in govorcih najdete na uradni spletni strani mednarodne konference SEEnergy.

Ne zamudite te priložnosti! Obiščite spletno stran SEEnergy in se prijavite še danes!

Kaj vključuje kotizacija za SEEnergy?

Kotizacija za konferenco vključuje:

dostop do vseh predavanj in razstav,

pogostitev med vsemi odmori,

kosilo,

gradivo,

potrdilo o udeležbi in

brezplačno parkirno mesto.