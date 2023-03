Kmalu izvrstno sejemsko doživetje

Na Celjskem sejmu vam med 17. in 19. marcem 2023 predstavljamo 5 izvrstnih sejmov, ki vas bodo navdušili in kar je najbolje, da boste z eno vstopnico spoznali vse sejme – Festival kave Slovenija, Altermed & GreenVita, Dnevi lovstva, Dnevi ribištva in ApiSlovenija.

Marčni sejmi vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pa naj si gre za nakup prvovrstne kave za nov kavni aparat ali vprašanje, kako skuhati najboljšo kavo, ali za informacije, kam po dobro počutje, kako se lotiti vaših bolečin ali kje kupiti naravno kozmetiko in kam zaviti po dober tretma za podporo vašemu zdravju, pa tudi, kje in kako začeti s samooskrbo in kje kupiti prave sadike, semena ter kako za njih skrbeti, da boste končno imeli svoj lastni pridelek.

Foto: Celjski sejem MOS

Pa to sploh še ni vse, kar bodo sejmi prinesli novega – izvedeli boste, kje najti najbolj prvovrsten med ali čebelarsko opremo, spoznali boste najboljše medene izdelke in se nato podali še do tekmovanja v kuhanju lovskega golaža in spoznali lovce, njihovo opremo, poslanstvo, ki ga širijo pri varovanju narave, pa kinologe in sokolarstvo, hkrati pa boste hoteli spoznati še njihove kolege ribiče.

Foto: Celjski sejem MOS

Spoznali boste, da se veliko Slovencev ukvarja z lovstvom ali ribištvom. Da je to način življenja, ki je pri mnogih iz hobija prerasel v način življenja. Zakaj ne bi začeli še vi? Začnite 17., 18. in 19. marca na Celjskem sejmu s petimi marčnimi sejmi.

POMEMBNO – v predprodaji na spletu lahko kupite cenejše karte. Na sejmu bo možnost brezplačnega parkiranja.