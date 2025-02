Skrita grožnja za vaše srce in pljuča

Znanstvene raziskave so že zdavnaj potrdile, da je skrb za ustno zdravje veliko več kot le preprečevanje nastanka kariesa in parodontitisa – je ključni prispevek k zdravju celotnega organizma. Usta so vrata v zdravje ali bolezen, vi sami pa odločate, kaj bo šlo skoznje. Če redno skrbite za ustno zdravje že danes, ne poskrbite le za zdrav nasmeh, temveč tudi aktivno preprečujete nastanek kroničnih bolezni, ki lahko jutri močno poslabšajo kakovost vašega življenja.

Foto: Pexels

Parodontitis ima daljnosežne posledice

Parodontitis (parodontoza) je, takoj za kariesom, najpogostejša bolezen ustne votline. Gre za kronično vnetje dlesni in podpornega aparata zob, ki se začne z nabiranjem zobnih oblog. Zobne obloge so lepljiva plast ostankov hrane, sline in bakterij, ki se tvorijo na zobeh in če jih z redno ustno higieno ne odstranimo, se sčasoma mineralizirajo in spremenijo v zobni kamen. Zobni kamen draži dlesni, kar povzroči vnetje, znano kot gingivitis.

Če gingivitisa ne zdravimo, lahko napreduje v parodontitis. Dlesen se nato umakne in nastanejo t. i. zobni žepki med zobom in dlesnijo, ki so idealna mesta za razmnoževanje bakterij. Ti žepki postanejo žarišča okužbe, ki lahko povzročijo razgradnjo kosti in na koncu izgubo zob. Posledice parodontitisa pa se ne ustavijo le pri ustni votlini – njeni učinki so lahko daljnosežni in resno poslabšajo splošno zdravje.

Povezava med ustnim zdravjem in kroničnimi boleznimi

V zadnjih desetletjih so številne raziskave potrdile močno povezavo med ustnim zdravjem in kroničnimi boleznimi. Čeprav je parodontitis predvsem bolezen ustne votline, se njeni sistemski učinki razširjajo na celoten organizem in povečujejo tveganje za številna resna zdravstvena stanja.

1. Bolezni srca in ožilja Povezava med parodontitisom in srčno-žilnimi boleznimi je trdno dokazana – raziskave kažejo, da imajo ljudje s parodontitisom povečano tveganje za nastanek koronarne srčne bolezni, možganske kapi in drugih srčno-žilnih težav. Znanstveniki domnevajo, da lahko vnetje, ki ga povzroča parodontitis, poslabša kardiovaskularne težave. Prav tako lahko zdravljenje parodontalne bolezni zmanjša vnetne markerje in delovanje endotelijskih celic, kar zmanjša tudi tveganje za srčno-žilne bolezni. Šokantni podatki kažejo, da imajo ljudje z manj kot desetimi lastnimi zobmi kar sedemkrat večje tveganje za smrt zaradi koronarne srčne bolezni kot tisti z več kot 25 zobmi. 2. Sladkorna bolezen Parodontitis in sladkorna bolezen imata dvosmerno povezavo. Ljudje s sladkorno boleznijo pogosteje zbolijo za parodontitisom, še posebej, če sladkorna bolezen ni pod nadzorom. Po drugi strani parodontitis poslabša sistemsko vnetje, zaradi česar je težko uravnavati raven sladkorja v krvi. Nezdravljeni parodontitis lahko zviša raven HbA1c, ki je ključni kazalnik nadzora sladkorne bolezni. "Parodontitis lahko zmanjša učinkovitost inzulina, zato je obvladovanje sladkorne bolezni veliko težje," poudarja dr. Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA in nadaljuje, da je s pravilnim zdravljenjem parodontitisa mogoče izboljšati nadzor krvnega sladkorja in zmanjšati tveganje za zaplete. 3. Bolezni dihal Bakterije iz ustne votline se lahko prenesejo v dihala in povzročijo ali poslabšajo bolezni dihal, kot so astma, pljučnica ali kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB). To tveganje je še posebej izrazito pri starejših in tistih z oslabljenim imunskim sistemom, saj bakterije iz ustne votline povečajo tveganje za pljučnico. Vzdrževanje ustnega zdravja je zato nujno tudi za preprečevanje okužb dihal. 4. Zapleti v nosečnosti Ustno zdravje ima med nosečnostjo ključno vlogo. Nezdravljeni parodontitis je povezan s povečanim tveganjem za prezgodnji porod in nizko porodno težo otroka. Vnetje in bakterije iz ustne votline lahko sprožijo sistemsko vnetje, ki negativno vpliva na razvoj ploda, redni zobozdravniški pregledi v prvem trimesečju pa nosečnicam pomagajo preprečiti te zaplete. 5. Revmatoidni artritis Revmatoidni artritis in parodontitis imata skupni temelj – kronično vnetje. Raziskave kažejo, da ljudje z revmatoidnim artritisom pogosteje zbolijo za parodontitisom in obratno. Vnetni procesi v ustih lahko poslabšajo simptome artritisa, kot so bolečine v sklepih in togost sklepov. "Zdravljenje parodontitisa lahko ublaži simptome revmatoidnega artritisa in na splošno izboljša kakovost življenja pacientov," poudarja dr. Trampuš. 6. Osteoporoza Osteoporoza, bolezen, ki povzroča izgubo kostne mase, lahko negativno vpliva tudi na čeljustne kosti, ki podpirajo zobe. Parodontitis ta proces še poslabša, kar poveča tveganje za izgubo zob. Raziskave so pokazale, da obstaja jasna povezava med izgubo kostne gostote in parodontalnimi boleznimi, zlasti pri ženskah po menopavzi. 7. Vpliv na kakovost življenja "Ustne težave niso samo fizične narave – globoko vplivajo na čustveno in socialno počutje ljudi," poudarja dr. Trampuš. Zdravje ustne votline namreč neposredno vpliva na kakovost vsakdanjega življenja. Težave z zobmi in dlesnimi lahko otežijo žvečenje in govor, zmanjšajo uživanje v hrani in spodkopljejo samozavest. Slab zadah ali izguba zob pogosto povzročita socialno izolacijo, kar lahko privede do depresije in zmanjšanega zadovoljstva z življenjem.

Foto: Getty Images

Posledice zanemarjanja ustnega zdravja

Ustno zdravje in splošno zdravje telesa sta neločljivo povezana. Redna nega ustne votline ne pomeni le preprečevanja zobobola ali kariesa, temveč tudi učinkovito zaščito pred številnimi resnimi boleznimi. Zanemarjanje ustne higiene in izogibanje rednim zobozdravniškim pregledom ima lahko daljnosežne posledice.

"Čeprav zobozdravniki vlagamo velike napore v preventivo in zdravljenje parodontitisa, se v naši ambulanti pogosto oglasijo pacienti z napredovalim vnetjem. Pri nekaterih pride do izgube zob in celo čeljustne kosti," pravi dr. Trampuš, DDS.

Sodobno zobozdravstvo pa je razvilo rešitve, ki vsakemu pacientu, ne glede na stanje v ustni votlini, omogočajo povrnitev funkcionalnih in estetsko privlačnih zob. "Danes ni človeka, ki ne bi mogel dobiti fiksnih zob, ne glede na resnost primera," pravi zdravnik.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Inovativne rešitve za najtežje primere

Med najučinkovitejšimi metodami izstopa All-on-4, ki je že leta zlati standard za povrnitev zdravega nasmeha. Ta metoda omogoča namestitev celotnega fiksnega zobnega loka na samo štiri vsadke, kar pacientom zagotavlja stabilno, trajno in estetsko popolno rešitev.

"Pri pacientih z resno izgubo čeljustne kosti uporabljamo metodo Zygoma All-on-4," pojasnjuje dr. Trampuš. Pri tej tehniki se uporabljajo daljši vsadki, ki se vstavijo v zigomatično kost, kar zagotavlja potrebno stabilnost tudi v najbolj zapletenih primerih.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

All-on-4 in Zygoma All-on-4

Poleg že omenjenih metod sodobna stomatologija ponuja tudi druge napredne implantološke rešitve, kot so pterigoidni in subperiostalni vsadki. "Vse te metode predstavljajo vrhunec stomatološke inovativnosti in nam omogočajo uspešno reševanje tudi najtežjih primerov," poudarja dr. Trampuš.

"Moje 15-letne izkušnje z uporabo metode All-on-4 in 10-letne izkušnje z metodo Zygoma All-on-4 potrjujejo učinkovitost teh rešitev," dodaja. Zaradi teh tehnik lahko pacienti z najkompleksnejšimi zobozdravstvenimi težavami ponovno uživajo v funkcionalnih in estetsko dovršenih zobeh.

Za konec dr. Trumpuš poudarja: "V naši ambulanti ni težave, ki je ne bi mogli rešiti. S sodobnimi metodami in strokovno ekipo vsakemu pacientu povrnemo funkcionalen in zdrav nasmeh."

Zato ne čakajte, da parodontitis oslabi vaše zdravje – že danes začnite sprejemati ukrepe za ohranitev nasmeha in splošnega zdravja ter se naročite na prvi brezplačni pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA!

Nasveti za ohranjanje ustnega zdravja Preventiva je ključnega pomena, z redno ustno higieno in obiski zobozdravnika pa lahko preprečite večino težav. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam pri tem lahko pomagajo: Zobe si umivajte od dva- do trikrat na dan s ščetko z mehkimi ščetinami in zobno kremo s fluoridom.

Ščetko zamenjajte vsake tri mesece ali takoj, ko opazite, da so vlakna poškodovana.

Z nitko in medzobnimi ščetkami odstranite ostanke hrane iz medzobnih prostorov.

Vsaj dvakrat letno obiščite zobozdravnika za pregled in strokovno čiščenje.

Prilagodite svojo prehrano: Izogibajte se sladkorju in jejte več živil, ki naravno čistijo zobe, kot so jabolka in korenje.

Opustite kajenje in omejite uživanje alkohola, da zmanjšate tveganje za ustne in sistemske bolezni.

Uporabljajte antibakterijske ustne vodice, da dodatno zmanjšate število bakterij in osvežite dah.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Rešite težavo brezzobosti enkrat za vselej!

Čakamo vas v Zagrebu, v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, implantološkem centru odličnosti!

Ekskluzivna ponudba: Prijavite se na BREZPLAČNI PRVI PREGLED in POSVET pri dr. Trampušu, DDS, ter izvedite, ali ste primeren kandidat za metodo All-on-4 ali Zygoma All-on-4!

www.ortoimplant.hr ,

Ortoimplant DENTAL SPA

Ilica 283, Zagreb

T: +385 1 3703 498

M: +385 99 4803 700

E-mail: info@ortoimplant.hr

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA