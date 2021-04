Dva mrtva v tesli: očitno nihče ni sedel za volanom

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.



“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2 — Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021

Dve osebi sta se odpravili na vožnjo s teslo model S in več kot očitno je lastnik vozila močno precenil sisteme samodejne vožnje. Avtomobil je iz za zdaj še nepojasnjenega razloga zavil s ceste in se zaletel v drevo. Hitrost je bila visoka. Tesla je zagorela in oba potnika sta izgubila življenje. Policisti so v avtomobilu res našli ostanke dveh ljudi, a nihče od njiju ni sedel za volanom. Oba sta bila namreč na zadnjih sedežih, kar kaže na zelo tvegano in skrajno nepremišljeno uporabo avtomobila.

Pravila za uporabo asistenčnih sistemov so v ZDA zelo ohlapna

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo, predstavniki Tesle se na dogodek še niso odzvali. Medtem ko se taka nesreča v Evropi ne bi mogla zgoditi, saj imajo avtomobili Tesle zelo stroge pogoje uporabe vozniških asistenčnih sistemov (celo strožje od mnogih evropskih tekmecev), je njihova uporaba v ZDA precej bolj ohlapna. Če temu dodamo še (resda redke) nepremišljene voznike, se zato lahko zgodijo tudi tako usodne prometne nesreče.

Nesreča je bila velik zalogaj tudi za gasilce. Ti so požar gasili štiri ure in pri tem porabili več kot milijon litrov vode.