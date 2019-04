Dva milijona vreden avto razbijejo s posebnim namenom

Uničiti 16 avtomobilov? Strošek je lahko tudi 27 milijonov evrov.

Velikoserijski proizvajalec avtomobilov mora, preden svoj novi model pošljejo na ceste, opraviti 16 varnostnih testov. To pomeni, da uničijo 16 avtomobilov, kar v povprečju nanese nekje do 400 tisoč evrov stroškov. Če bi morali za potrebe varnostnih testiranj pri Koenigseggu uničiti 16 avtomobilov, bi nastali stroški v vrednosti 27 milijonov evrov.

Ravno zaradi tega so prišli do drugačne rešitve. Še vedno opravijo vse potrebne teste, avtomobili dosegajo vse varnostne standarde in hkrati jim ni treba za proces odšteti pravega bogastva.

''Res je težko videti, kako počasi uničujemo avtomobil - po njem udarjamo z macolo, priganjamo in na koncu se z njim še zaletimo v steno. To je težko gledati,'' je ob razkritju, kako poskrbijo za varnostne teste dejal David Tugas, vodja oddelka za homologacijo modelov.

Na pomoč priskoči superračunalnik

Preden sploh začenjo izvajati teste trkov, pri Koenigseggu s pomočjo superračunalnika simulirajo teste in preverijo, kako se bi v primeru trka odzvala ogljikova vlakna. Njihovi modeli so namreč skoraj v celoti izdelanih iz ogljikovih vlaken. Na podlagi rezultatov ''virtualnih'' testov prilagodijo avtomobil v realnosti in šele potem začnejo varnostne trke.

Ravno zaradi takšnega načina opravljanja testov ima osrednja konstrukcija celica, ki je izdelana iz ogljikovih vlaken, 65 tisoč njutnmetrov na stopnjo torzijske togosti. Za primerjavo: običajen avtomobil, kot je BMW X6, ima 29 tisoč njutnmetrov na stopnjo torzijske togosti.

Nesrečnega superšportnika vedno znova popravijo

Preden testni avtomobil sploh prvič začnejo "mučiti", ga na začetek testiranj pripravljajo kar tri mesece. ''V ZDA moramo varnostno testirati avtomobile tudi brez vgrajenih varnostnih pasov. Vgraditi moramo pametne zračne blazine, ki lahko zaznajo, ali na sedežu sedi velika ali majhna oseba in ali sploh sedi, ali je pripeta z varnostnim pasom in pod kakšnim kotom se je nesreča zgodila. Tako moramo prilagoditi moč, smer in velikost pri sprožitvi zračne blazine določenim parametrom. Da opravimo te teste in pravilno prilagodimo delovanje, se moramo v svoje avtomobile zaleteti z vseh mogočih kotov in pri drugačnih hitrostih,'' je dejal ustanovitelj in lastnik Christian von Koenigsegg.

Ker pri Koenigseggu na letni ravni izdelajo okoli 20 avtomobilov, si ne morejo privoščiti, da bi uničili 16 avtomobilov na leto. Kupci pregrešno dragih športnikov si svoj primerek želijo čim prej, zato bi takšno početje, poleg finančnih izgub, prineslo še daljše čase dobave. Pri testih tako uničijo le potrošne dele, celica iz ogljikovih vlaken, ki je hkrati tudi najvrednejši del avtomobila, pa ostane cela in nepoškodovana. Tako avtomobil popravljajo, ker vedno osrednji element vedno ostane nepoškodovan. S tem prihranijo precej denarja, na vseh testih pa sodeluje le en avtomobil.

