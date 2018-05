Drzne poteze: se Fiat poslavlja od ZDA in Chrysler vrača domov?

Marchionne naj bi se s svojega položaja umaknil prihodnje leto, vmes pa bo poskrbel še za nekaj kontroverznih potez skupine. Foto: Reuters

Marchionne bo odšel v stilu

Jutri bo zadnja pomembna tiskovna konferenca za kontroverznega izvršnega predsednika skupine FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Sergio Marchionne se bo očitno poslovil v stilu in znotraj skupine dal prednost bolj dobičkonosnim znamkam, preostale pa počasi ukinil.

Kot so zapisali pri mediju Bloomberg, bi lahko odhajajoči vodja skupine z drastičnimi spremembami zaznamoval ne le svojega konca, temveč tudi konec Fiata in Chryslerja. Italijanski proizvajalec naj bi se po predvidevanjih umaknil iz ZDA, Chrysler pa bo prodajal avtomobile le še tam. To v praksi pomeni, da v ZDA ne bo več mogoče kupiti modela 500 in kar nekaj njegovih različic, zunaj ZDA pa ne bo mogoče kupiti modelov 300 in pacifica.

Pri FCA se bodo raje usmerili v razvoj in prodajo prestižnih modelov Alfa Romeo in Maserati ter pri znamkah Jeep in Ram obdržali le najbolj dobičkonosne modele. Prav mogoče je, da se bosta morala Alfa Romeo in Maserati združiti v eno enoto in počasi pripraviti na odcepitev od skupine - podobno, kot je to naredil Ferrari.

Skrb vzbujajoč upad prodaje čez lužo

Marchionne je vodil prevzem Chryslerja v letu 2009 in že naslednje leto v ZDA ponovno pripeljal znamko Fiat. Ker model 500 izdelujejo v Mehiki, je lahko družino prodajnih modelov razširil na 500L in 500X. Kasneje se je v ponudbi znašel še 124 spider. Če so v letu 2014 še prodali 46 tisoč avtomobilov, pa so jih lani le še 26.500. Padec prodaje so zaznali tudi v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

Še bolj pa večino zanima, koga bo Marchionne predlagal za svojega naslednika. Viri znotraj podjetja napovedujejo največ možnosti Richardu Palmerju, glavnemu finančniku skupine, evropskemu šefu Alfredu Altavilli in vodji Jeepa Miku Hanleyu. Do njegovega odhoda, ki naj bi se zgodil prihodnje leto, pa očitno skupino čakajo še veliki pretresi.

Se bo Fiat umaknil iz ZDA, kjer bo nastal nov prostor za Chrysler? Več bo znano po jutrišnji tiskovni konferenci. Foto: Reuters