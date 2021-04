Električni fiat 500e v Sloveniji: zanj imajo 30 kupcev

Fiat je pred letom dni prvič predstavil tretjo generacijo 500, ki bo na voljo izključno v električni različici. Večji, prostornejši in še nekoliko bolj ekskluziven je v teh dneh uradno zapeljal tudi na slovenska tla. Slovenskim kupcem bo na voljo v treh karoserijskih izvedenkah, z dvema baterijama in dvema bogato opremljenima paketoma. Cene se za 500e z večjo baterijo brez upoštevane subvencije pričnejo pri 35 tisoč evrih.

Fiatov legendarni 500 se je preselil na novo namensko arhitekturo, kar prinaša prirastek dimenzij v vse smeri. V dolžino in širino je novi 500 pridobil šest centimetrov in ima za dva centimetra daljšo medosno razdaljo. Na voljo sta dve različni zmogljivosti baterije. Šibkejša ima 23,7 kilovatnih ur, zmogljivejša 42 kilovatnih ur. Pri prvi je doseg po merilnem ciklu WLTP omejen na 185 kilometrov, druga se pohvali s 320-kilometrskim dosegom. Razlike so tudi pri moči elektromotorja, kjer ima manjša baterija šibkejši motor s 70 kilovati in močnejša elektromotor s 87 kilovati.

Mestni lepotec stavi na svojo podobo

Ker se želi 500e razlikovati od preostalih mestnih avtov na trgu, igra seveda na svojo prikupno podobo in modno potniško kabino. V notranjosti so kljub prihodu 10,25-palčnega zaslona na dotik ohranili fizična stikala. Še več, na osrednji greben so dodali še nekaj pomembnejših, prav tako pa se upravlja smer vožnje s preprostimi stikali pod večopravilno enoto.

Ker gre za posebneža na slovenskih cestah, sta temu prilagojena tudi oba paketa. Icon in la prima sta najbogatejša paketa z vsemi varnostnimi pripomočki, vrhunskimi materiali in kontrastnimi dodatki tako znotraj kot tudi zunaj.

Tudi pri nas bo na voljo različica z dodatnimi vrati na zadnji desni strani. Foto: Fiat

Uspelo jim bo prepričati trideset slovenskih kupcev

Poleg običajne različice bosta na voljo tudi kabriolet in zanimiva izvedenka 2+1, ki prinaša dodatna zadnja vrata na zadnji desni strani. Ta dodatna vrata se bo dalo odpreti le takrat, ko bodo odprta sprednja vrata. Ta dodatna vrata so namenjena predvsem lažjemu vstopanju in izstopanju na zadnjo klop, cenili pa jih bodo predvsem vozniki z enim otrokom, saj bo pripenjanje otroka z njimi bistveno lažje.

Zaenkrat so nam pri uvozniku posredovali le cene za močnejšo različico. Cene se za 500e in paketom icon pričnejo pri 35 tisoč evrih oziroma se ob upoštevanju subvencije in dodatnega popusta spustijo za 5.500 evrov. Kot pravijo, se cena spusti še za dodatnega tisočaka, če kupec izbere financiranje. Doplačilo za kabrio izvedenko znaša dodatna dva tisočaka, izbira paketa la prima pa ceno dvigne na 39 tisoč evrov oziroma na nekaj stotakov čez 32 tisoč evrov ob upoštevanih vseh popustih in subvencijah. Žal tudi še čakamo cenike za izvedenko 2+1.

Fizična stikala ostajajo, pridružila so se jim še stikala za upravljanje menjalnika. Foto: Fiat