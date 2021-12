Zdaj še brez strehe: to bo novi maserati #foto

Maserati se počasi prebuja iz večletnega spanca, ko razen športnega terenca levante niso pokazali veliko novosti. Po športnem MC20 in skoraj razkritem modelu grecale so zdaj pokazali še en nov model. Gre za kabrio različico modela MC20, ki naj bi po prvih napovedih na ceste zapeljala že v prvi polovici prihodnjega leta.

Prototip so oblekli v zanimivo kamuflažno "obleko", saj naslikani oblački razkrivajo jasno sporočilo. MC20 cabrio je na poti in potnika bosta imela jasen pogled na nebo, z minimalno spremenjeno zunanjo podobo pa bo ta različica športnega modela še vedno pihala na dušo predvsem športnim voznikom.

Eksotičen kabriolet z divjim motorjem

Pri Maseratiju so za MC20 izdelali svoj prvi lastni motor po več kot 20 letih. To je trilitrski bencinski motor twin-turbo V6, ki zmore 630 "konjev" (463 kW) pri 7.500 vrtljajih v minuti. Prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika se moč prenaša na zadnji par koles. Motor so imenovali po rimskem bogu Neptunu, vgrajen pa bo tudi v brezstrešno različico MC20. Zaradi dodatne mase, ki jo prinaša mehanizem za zložljivo streho, bo pospešek do stotice verjetno nekoliko slabši - MC20 pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,9 sekunde. Po kabrioletu bo v prihodnjih letih MC20 dobil tudi izključno električni pogon, a za zdaj je v prvem planu prihod brezstrežne različice.

Foto: Maserati

Foto: Maserati