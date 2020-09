Ko ni več pomoči Ferrarija, Maserati izdela tak avto #foto

Foto: Maserati Za Maserati je MC20 prvi superšportnik, ki so ga izdelali v zadnjih 16 letih. Koncern Fiat Chrysler (FCA) je pred štirimi leti prodal delež v Ferrariju in tako je zdaj Maserati postal njihova najbolj luksuzna avtomobilska znamka. To pa je pomenilo tudi potrebo po lastnem razvoju avtomobila in nič več zanašanje na Ferrarijevo tehnologijo. Ko je Maserati leta 2004 izdelal omejeno serijo dvosedežnega MC12, je bil to dejansko predelani ferrari enzo.

Po več kot 20 letih prvi lastnik Maseratijev motor

Pri novem MC10 je vse drugače. Avtomobil je dolg 4,69 metra, širok je 1,96 metra, visok 1,2 metra in ima 2,7 metra medosne razdalje.

Pri Maseratiju so zanj izdelali svoj prvi lastni motor po več kot 20 letih. To je trilitrski twin-turbo bencinski motor V6, ki zmore 630 “konjev” pri 7.500 vrtljajih v minuti. Prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika se moč prenaša na zadnji par koles. Motor so imenovali po rimskem bogu Neptunu.

Odlično razmerje moč : masa, skrb za aerodinamiko in vrhunske zmogljivosti

Po trditvah Maseratija je osnovna masa avtomobila pod 1.500 kilogrami, veliko pozornosti so namenili tudi aerodinamiki. Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v 2,9 sekunde, najvišja hitrost pa znaša prek 325 kilometrov na uro.

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Pomembni gumbi kar na volanskem obroču

V notranjosti avtomobila sta dva sedeža, kljub dvema digitalnima zaslonoma pa je notranjost zasnova zelo minimalistično. Vsi najpomembnejši gumbi se nahajajo kar na volanskem obroču, na sredinski konzoli pa jih je zelo malo. Za lažje vstopanje so zasnovali dvižna vrata.

MC2o ima dva prtljažnika. Sprednjega s prostornino 50 in zadnjega s prostornino 100 litrov.

Kmalu tudi električni MC20

Maserati bo novega MC20 začel izdelovati v tovarni Viale Ciro Menotti pri Modeni, z deli pa bodo začeli že konec letošnjega leta. V prihodnje bo na osnovi MC20 na voljo tako kabriolet kot tudi povsem električna različica superšportnika.

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Foto: Maserati