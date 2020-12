Slovo alfe, ki je nekoč osvajala srca tudi v Sloveniji

Giulietta v zadnjem obdobju ni bila več v najboljših letih, povrhu vsega so trpele še prodajne številke in pri Alfi Romeo so se odločili za konec proizvodnje. V torek je tako s proizvodnega traku Alfine tovarne v Cassinu zapeljala zadnja giulietta, bolj kot njen konec pa boli zaključek 50-letne zgodovine Alfinih kompaktnih modelov. Žezlo bo prihodnje leto prevzel SUV tonale, a do takrat ima nekdaj ena največji evropskih avtomobilskih znamk v ponudbi le še dva modela.

Alfa Romeo, nekoč sinonim za športne in uživaške avtomobile, polne čustvenega naboja. Pogled v zgodovino je navdušujoč, znamka pa se je vsakemu ljubitelju avtov za vedno v spomin. Tudi sam, navdušenec nad starodobniki si nekoč želim lastiti alfo romeo. Starejša kot bo, bolj bom vesel. A tudi pogled v ne tako oddaljeno preteklost je obetal boljše čase, a napačne poteze lastnika in opiranje na preteklost so pripeljali Alfo praktično do izumrtja. V torek se je za vedno poslovila še giulietta, nekdaj avtomobilski velikan Evropa pa ima v ponudbi sedaj le še dva modela - giulio in stelvio.

Giulietta je dobila kar dve prenovi, po desetih letih žal ni dočakala nove generacije. Razvoj bi bil enostavno predrag. Foto: Alfa Romeo Od alfasuda do giuliette

Zgodba o Alfinih kompaktnih limuzinah se je pričela pisati leta 1971 z modelom alfasud (kodna oznaka 901, 902 in 904). Do danes, 50 let kasneje, so štafetno palico dokaj uspešno nosili še Alfa 33, Alfa 145, Alfa 147 in kot zadnja ša giulietta. Uradno je bila predstavljena pred desetimi leti, na avtomobilskem salonu v Ženevi in prihodnje leto zabeležila rekordno prodajo 78.911 avtov. V naslednjih letih je prodaja padala, a se je le ta gibala okoli številke 40 tisoč. Zaradi starosti modela, ki je bil že davno preko običajne generacijske dobe, je prodaja v lanskem letu padla na najnižjo raven 15.690 avtov.

Ob 110-letnici znamke vsi pogledujejo k Francozom

Vse manj je prostora za čustva v avtomobilskem svetu, posledično pa tudi Alfa v zadnjih desetletjih išče svojo bit. Tako kot giulietta so tudi ostali navduševali z vizualno podobo, voznimi lastnostmi, a prav vsak model je napadel zob časa. Tako je ob 110-letnici znamke ostalo malo razlogov za proslavo. Žarek upanja je posijal z združitvijo FCA in skupine PSA, ki bo prinesel svež kapital, najnovejšo tehnologijo in moderne arhitekture. Kako se bodo odzvali na ''novo'' Alfo Romeo ljubitelji znamke in zvesti kupci pa bo pokazal le čas.

Ne pozabimo, giulietta je bila leta 2011 drugouvrščena v izboru Evropski avto leta. Zaostala je le za nissan leafom, ki je postal prvi elektirčni avto s to nagrado. Istega leta je bila giulietta tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta, a tudi tukaj je zmago prepustila drugemu tekmecu - volkswagen passatu.