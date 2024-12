Vzpon in padec direktorja, ki so mu obljubili 36 milijonov evrov plače

Kdo je Portugalec, ki mu nekoč ni uspelo prevzeti vodenja Renaulta, je pa zato s trdo roko in neizprosnostjo deset let vodil koncern PSA Peugeot Citroen in nato Stellantis. Nenaden odhod Carlosa Tavaresa je v zadnjem tednu močno odmeval in stresel že tako pretreseno evropsko avtomobilsko industrijo.

Nad avtomobili se je Tavares navdušil na dnevu odprtja dirkališča Estoril pri Lizboni. Kot 14-letnik se je prijavil za prostovoljno delo uradne osebe ob dirkaški stezi. Tavares je nekaj let redno vozil relije, največkrat v Franciji, nekajkrat je v 80. in 90. letih nastopil tudi v Avstriji. Zaradi teh korenin je bil pri svojih delodajalcih zagovornik motošportnih projektov.

Tavares se je večkrat udeležil tudi relija Monte Carlo za starodobnike, kjer je pred dvema letoma vozil kultno lancio stratos. Sam zase je rad povedal, da je pravi "petrol head", in njegovo srce je temu zagotovo prikimalo. Tudi v poslovnem okolju je želel biti kot dirkač – napadalen, neizprosen in brezkompromisen.

Pri Renaultu je delal pod vodstvom Carlosa Ghosna. Foto: Reuters

Svojo pot v avtomobilski industriji je leta 1981 začel pri Renaultu, ko je bil star 23 let. Bil je testni inženir, pozneje je vodil projekt renault megana druge generacije. Med leti 2004 in 2011 je znotraj poslovne skupine delal za Nissan ter pri njem postal član uprave in skrbel za Nissanovo prisotnost v Severni in Južni Ameriki. Leta 2011 se je vrnil k Renaultu in postal prvi operativni direktor podjetja in desna roka takratnega predsednika Carlosa Ghosna.

Ambiciozni Tavares si je želel napredovati, toda jasno je bilo, da se komaj štiri leta starejši Ghosn še ne namerava upokojiti, še manj umakniti. Avgusta leta 2013 je Tavares upravi Renaulta predložil svojo odpoved.

Pred leti na reliju Monte Carlo v Citroënovemu tovarniškemu moštvu. Foto: Citroën

Osvežil PSA in k dobičkom vrnil Opel

Že leto pozneje se je začela njegova odmevna pot na čelu koncerna PSA Peugeot Citroën. Tavares je s svojo učinkovitostjo znal močno oklestiti stroške, povečati tržni delež na Kitajskem in po prevzemu Opla celo iz nemške znamke, ki je pod streho General Motorsa nizala letne izgube, narediti novo zgodbo o uspehu. Pod njegovim vodstvom so od Citroëna ločili znamko DS Automobiles. Ko sta se združila koncerna PSA in Fiat Chrysler, kar je bilo formiranje četrtega največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, je Tavares dal luč upanja še nekaterim znamkam.

Pristop je prav gotovo dal začetne rezultate, a je hitro pokazal tudi na potencialne nevarnosti. Stellantisove znamke imajo danes na isti tehnični platformi le različne karoserije in kljub določenim razlikam, ki jih ne moremo zanikati, je med opli, peugeoti, citroëni in alfami (kmalu tudi lanciami) vse preveč podobnosti.

36-millijonska plača je bila za marsikoga šokantna

Vrhunec Tavaresovega vodenja Stellantisa je bilo lansko leto. Koncern je izkazal visoke dobičke, uprava pa je za Tavaresa odobrila kompenzacijo v višini več kot 36 milijonov evrov. Ta znesek sicer vključuje izplačilo 23,5 milijona evrov v gotovini in lastniškem kapitalu, temu pa so dodali še 13 milijonov evrov dolgoročnih nagrad za doseganje določenih poslovnih ciljev. Ta del skupne nagrade je bil torej odvisen od uspešnosti in tega zneska Tavares najbrž zdaj ne bo dobil.

V času, ko je povprečni zaposleni v koncernu letno dobil okrog 70 tisočakov in je bila usmeritev delovanja koncerna osredotočena na nižanje stroškov, je Tavaresova plača poskrbela za veliko ogorčenih odzivov. Med drugim se je z oznako "šokantno" oglasil celo francoski predsednik Macron.

Foto: Reuters

Neverjeten padec v enem letu

Desetletje po prevzemu PSA Peugeot Citroën je bil Tavaresov konec izjemno hiter. Po lanskem rekordnem dobičku skoraj 12 milijard (11,8) dolarjev in njegovi rekordni plači so se nadaljevale težave tako na Kitajskem kot predvsem v Severni Ameriki. Tam je po oceni analitikov cena avtomobilov presegla kritično mejo in to se je pokazalo v nakopičeni zalogi neprodanih vozil. Namesto dobičkov naj bi Stellantis letos izgubil od pet do deset milijard.

Prav glede kratkoročne strategije so se naposled usodno prekrižala stališča Tavaresa in uprave Stellantisa. 66-letni direktor je želel položaj spet rešiti s klestenjem stroškov, uprava je tako potezo označila za "pometanje težav pod preprogo". Eno leto pred načrtovanim odhodom je bil Tavaresov umik očitno nujno dejanje, za katero so se sestali in javnost obvestili v nedeljo popoldan.

Ghosn proti Tavaresu – 1:1

Carlos Ghosn in Carlos Tavares, nekoč neusmiljeni voditeljski dvojec Renaulta, je klavrno končal svoj pohod. Ghosn je pred japonskim zakonom prebegnil domov v Libanon, Tavares se je umaknil lepše in brez grožnje zapora. Za razliko od Ghosna si je prislužil lepo poslovilno denarno nagrado. Tako bo lahko še izdatneje užival na domačem posestvu blizu Lizbone, kjer je tudi do zdaj na daljavo delal vsaj en teden v mesecu.

Stellantis medtem išče naslednika, ki ga bo čakalo težko delo. Imenovali naj bi ga v prvem polletju 2025, do takrat pa koncern vodi začasni izvršni odbor pod vodstvom predsednika Johna Elkanna.