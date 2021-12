Pripeljal je v Slovenijo: posebnež je dolg skoraj šest metrov #video

Jeep se z gladiatorjem vrača v svet poltovornjakov, kjer je postavljal merila med letoma 1947 in 1992. Ta velikanski pickup v dolžino meri 5,6 metra, ima vse terenske zmogljivosti, ki spadajo k znamki Jeep, in se povrhu vsega pohvali še z moderno potniško kabino. V nekaj sekundah se mu lahko odstrani streho in uživate v poletnem soncu ali pa vklopite zaporo zadnjega diferenciala in se zapodite po zasneženih hribih. Poganja ga trilitrski dizelski šestvaljnik, zmore vleči do 2.721 kilogramov težko prikolico in ima serijsko vgrajen osemstopenjski samodejni menjalnik. A eden od največjih avtov na naših cestah ne bo poceni, 62 tisočakov bo treba odšteti za paket overland in skoraj štiri tisoč evrov več za posebni paket launch edition.

Morda zaradi velikosti ali legendarne pojave, ki je obvezen spremljevalni del džipov, je vožnja z gladiatorjem vsekakor nekaj posebnega. V notranjosti je sicer podoben preostalim družinskim članom, a k dobremu počutju za volanom pripomore tudi šestvaljni dizelski motor, navsezadnje tudi visok položaj sedenja. A naj se najprej vrnemo v zgodovino, največji ljubitelji znamke ob imenu gladiator ne morejo spregledati nekaterih kultnih pickupov te znamke.

Prvi na cestah že leta 1947

Jeep se je novega gladiatorja v ZDA na ceste poslal že pred dvema letoma, takrat smo ga prvič vozili tudi mi, a smo morali na slovensko premiero čakati vse do danes. Številni evropski kupci ga nestrpno pričakujejo, saj je Jeep leta 1992 prenehal izdelovati poltovorni model comanche. A naziv "gladiator" so v preteklosti že uporabili, saj ga je že leta 1963 nosil jeep J300 gladiator thriftside s 3,8-litrskim motorjem. To je bil prvi pickup 4x4 s samodejnim tristopenjskim menjalnikom. Se je pa zgodba začela že leta 1947, ko je na ceste zapeljal willys overland.

Povezava ostaja, saj se pri novodobnem gladiatorju vstopni paket imenuje overland. Prav tako je očitna vizualna nit. Masko hladilnika še vedno krasi sedem prepoznavnih rež in okrogli žarometi. Ta nezgrešljiv pickup je na cesti zaradi same velikosti prava pojava, ki ne gre neopaženo mimo mimoidočih. V dolžino namreč meri kar 5.591 milimetrov in ima skoraj 3,5 metra dolgo medosje. Še vedno gre za klasično zasnovo z letveno šasijo in karoserijo, ki si jo deli z wranglerjem. Od tega je sicer daljši za 78 centimetrov in ima 48 centimetrov daljše medosje.

Keson je dolg 1,5 metra, širok 1,4 metra in izdelan iz brizgane plastike, ki je bolj odporna na udarce in umazanijo. Foto: Gašper Pirman

Zapelje lahko v 76 centimetrov globoko vodo

Seveda pri Jeepu niso ničesar prepuščali naključju. Tako slavno ime mora upravičiti svoj sloves in biti terensko skoraj nepremagljiv. Čeprav ga na resni test nismo peljali, je že njegov seznam rešitev dolg in ustrezen. Naj začnemo pri 25,3-centimetrski oddaljenosti od tal in zmožnosti vožnje skozi 76 centimetrov globoko vodo.

Vstopni kot meri 41 stopinj, izstopni 25 stopinj. Vgrajeni ima posebni osi "heavy duty" Dana, ne manjkata niti zadnji diferencial z delno zaporo in reduktor z razmerjem 2,72:1 za vrhunsko plazenje čez najbolj zahtevne strmine. Ima tudi paket kamer, ki pomagajo pri pregledu poti pred avtom ali za njim. Voznik s premikom ročice preklaplja tudi med pogonom zadaj in stalnim štirikolesnim pogonom (z reduktorjem).

Streho se odstrani v 10 sekundah

Kako zelo učinkovit je način odstranjevanja strešnih panelov, je vidno na zgornjem videoposnetku. Kljub temu, da smo imeli v rokah Ne gre za običajen pickup. Gladiator je izjemno zmogljiv tudi na terenu, prav nič se ne boji umazati. Foto: Gašper Pirman telefon, smo z eno roko v nekaj sekundah uspešno dvignili polovico strehe. Enako je treba storiti tudi na sovoznikovi strani in voznik že lahko uživa v svežem zraku. Zlahka se odstrani tudi zadnji del strehe, ki je tako izdelana iz treh različnih kosov. Odstrani se lahko tudi sprednje vetrobransko steklo in vsa štiri vrata. Gladiator se spremeni v odprt pickup, vožnja po plaži pa tako postane svojevrsten užitek. Na voljo so štiri drugačne zasnove strehe, tri različni roloji tovornega dela in možnost drugačnih vrat, pri katerih se lahko odstrani samo zgornji del.

Na voljo samo z dizelskim šestvaljnikom

Izbire pri motorjih ni, saj je na voljo izključno trilitrski šestvaljni dizel s 194 kilovati in 600 njutonmetri navora. Po prvi kratki vožnji nam je bil všeč. Z lepim zvokom, dovolj zmogljiv in z obilico navora. Tudi z osemstopenjskim avtomatikom sodeluje brez težav, prav tako na terenu.

Podobna zgodba je tudi pri paketni opremi. Na voljo sta dva paketa overland in launch edition, na voljo pa ni legendarnega paketa rubicon. Cene se začnejo pri 62 tisoč evrih: v tej ceni sta že upoštevana petodstotni popust in popust v višini dva tisoč evrov, če se kupec odloči za hišno financiranje. Nekoliko bolj založen paket launch edition je dražji za 3.800 evrov in bo na voljo le na začetku prodaje. Prihodnje leto želijo pri uvozniku prodati 50 gladiatorjev.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman