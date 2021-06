Že druga zavrnitev: VW želel kupiti Alfo Romeo

Pred desetimi leti so pri Volkswagnu sanjali o alfah s Porschejevimi štirivaljnimi atmosferskimi motorji, a je te sanje hitro razblinil tiskovni predstavnik skupine FCA z besedami "Zaprli smo jim vrata in zdaj bi radi prišli notri skozi okno."

Uslišati željo Piëcha

Kot poroča britanski Autocar, je skupina Volkswagen junija 2018 znova poskusila kupiti Alfa Romea in uresničiti dolgoletno željo Ferdinand Piëcha. Čeprav je le ta pred tremi leti preminil, je aktualni predsednik skupine Herbert Diess "menil, da je njegova dolžnost izpolniti zahtevo Piëcha."

Diess je tako pred tremi leti sedel za pogajalsko mizo z Mike Manleyem, predsednikom skupine Fiat Chrysler Automobiles in iskal poti za nakup Alfa Romea. Tudi Manley je bil neomajen in nikakor ni pristal na prodajo te znamke. Danes je Alfa del skupine Stellantis, Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine pa jim je dal deset let časa za spreobrnitev prodajnih rezultatov. Volkswagen bo na morebiten nakup moral čakati vsaj deset let in niti ni nujno, da bosta tudi ob koncu desetletja obe strani našli skupen jezik.