Dončić ima starega, za Slovence že novi #foto

Audi A7: slovenska predstavitev nove generacije

Oblikovni poklon legendi relija

Novi A7, ki pod eno streho združuje videz kupeja in uporabnost karavana, pooseblja novo oblikovalsko usmeritev audija. Tako kot Audi je sponzor košarkarskega kluba Real Madrid. Naš čudežni deček košarke si je kot uradno vozilo zato izbral prejšnjo generacijo A7. Foto: Realmadrid.com smo navajeni, ne gre za revolucijo, temveč evolucijo prepoznavne oblike, ki so jo nadgradili z oblikovnimi elementi iz koncepta prologue. Še več, vodja oblikovanja Marc Liechte je navdih našel tudi pri slavnih predhodnikih. Prirezano strešno linijo in praktično celotno silhueto si je izposodil pri dedku, prvem kupeju v segmentu C, izrazita sprednja in bočna linija na blatnikih pa povezujeta A7 z legendarnim dirkalnikom quattro.

Markanten pogled zaznamujejo novi matrični žarometi z dvanajstimi pokončnimi linijami, bočno linijo poudarijo nova platišča v velikosti od 18 do 22 palcev, zadek pa povezuje širok svetilni pas, ki ga sestavlja 13 vertikalnih pasov LED. Podobnost z jahtami je več kot očitna, svetlobni del pa lahko prikazuje različne svetlobne animacije in ima širok nabor funkcij.

Za 360-stopinjski pogled okoli avtomobila skrbijo pet radarskih senzorjev, laserski čitalnik, sprednja kamera, štiri kamere za prikaz okolice in dvanajst ultrazvočnih senzorjev.

100 coupe S in prva generacija A7 - oblikovna podobnost je več kot očitna. Foto: Audi

Kaj prinaša tehnologija blagega hibrida?



Pasivna hibridna tehnologija (MHEV = mild hybrid electric vehicle) A7 omogoča jadranje z izključenim motorjem ter hiter in miren ponovni zagon motorja. Gre za 48-voltno glavno električno omrežje, ki napaja delno električno omrežje z napetostjo 12 voltov. V levem delu prtljažnika je nameščena 48-voltna litij-ionska baterija z zmogljivostjo 11 amperskih ur.



S pomočjo majhne baterije je omogočeno jadranje med hitrostjo od 55 do 160 kilometrov na uro in lahko traja do največ 40 sekund. Zaradi takšne električne zasnove se lahko sistem start&stop aktivira že do hitrosti 22 kilometrov na uro in poskrbi za skoraj nezaznaven ponoven vžig avtomobila. Ves sistem naj bi prihranil do 0,7 litra goriva, odvisno od motorja in avtomobila.

Digitalizacija na vseh področjih

Novi kralj avantgarde je dimenzijsko enak kot predhodnik, vendar ima zaradi 12 milimetrov daljšega medosja malce več (21 mm) prostora v notranjosti. Prtljažni prostor meri 535 litrov, kar je enako kot prej, vendar se ob podrtih sedežih razširi na 1.390 litrov. Kot so poudarili pri uvozniku, so že tako veliko odprtino in širino do koloteka nekoliko razširili in prtljažnik zdaj vase sprejme dve torbi za golf.

A bolj kot dodatni milimetri bo lastnike razveselila digitalizacija na vseh področjih. Avtomobilski atlet s posluhom za voznika in visoko mero ekskluzivnosti stavi na udobje prostora. Pri Audiju pravijo, da so na njegovih 4,97 metra dolžine učinkovito združili vozniško prvovrstno izkušnjo z udobjem domače zofe. Izredno pozitivno smo sprejeli dva digitalna zaslona na dotik na armaturni plošči, ki sta povezana z voznikovimi digitalnimi merilniki. Kot se za admiralsko ladjo spodobi, je seznam opcijskih dodatkov praktično neskončen. Omenili bomo le vrhunsko ozvočenje Bang&Olufsen, kar 39 asistenčnih sistemov, ki se razdelijo na tri pakete (parkiranje, mesto in tour), sistem za udobje zadnjega sedeža, večji digitalni zaslon, matrične laserske žaromete s svetilnostjo do 600 metrov, ima pa še mnogo drugih elementov.

Pogled na zadek je resnično poseben. Šestnajst pokončnih linij ustvari zanimiv vzorec, ki ob zaklepu ali odklepu avtomobila zaplešejo. Foto: Gašper Pirman

Matrični laserski žarometi pri hitrosti nad 70 kilometrov na uro osvetlijo do 600 metrov ceste. Lahko bi osvetlili do kilometer ceste, a to zaradi zakonskih zahtev ni mogoče. Od običajnih matričnih žarometov se ločijo po modrem vsadku znotraj žarometa, ki ponazarja svetlobno spremembo iz modrega žarka v belo svetlobo. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti sta nameščena dva zaslona MMI. Kljub popolni digitalizaciji so pri Audiju ohranili fizično stikalo za nastavljanje glasnosti multimedije. Foto: Gašper Pirman

Kaj ga loči od A8?

Ker sta A7 in A8 v številnih stvareh enojajčna dvojčka, se razlika med njima vzpostavi predvsem v različni miselnosti kupca. V A8 se bo pustil voziti, v A7 bo želel voziti. To tezo podpirata opcijsko zračno vzmetenje in za 36 odstotkov bolj toga karoserija. Vsi montažni deli so izdelani iz aluminija, za vrhunske vozne lastnosti pa so uporabili preprosto računico – prava količina pravega materiala na pravem mestu.

Serijsko bodo potnike razvajale običajne jeklene vzmeti, a kupci bodo raje posegali po novi generaciji zračnega vzmetenja, ki prinaša še več udobja, agilnosti in vsakodnevne uporabnosti. Za doplačilo bo na voljo tudi športno vzmetenje, ki zniža višino avtomobila za deset milimetrov. Voznik bo opazil tudi progresivni volanski sistem z nekoliko bolj športnim razmerjem vrtljajev in štirikolesno krmiljenje, ki omogoča premik zadnjih koles za do pet stopinj.

Sprva šestvaljna stroja, kasneje še priključni hibrid ter športna S in RS

Ob lansiranju je na voljo 3,0-litrski šestvaljni bencinski agregat TFSI s tehnologijo blagega hibrida z 250 kilovati in 500 njutonmetri navora. Navor se bo prenašal na vsa štiri kolesa s pomočjo pogona Quattro ultra in sedemstopenjskega dvosklopkovnega samodejnega menjalnika, do stotice bo pospešil v 5,3 sekunde in dosegel elektronsko omejeno maksimalno hitrost 250 kilometrov na uro.

Dizelsko stran na začetku zastopa 50 TDI s trilitrskim šestvaljnim agregatom s tehnologijo blagega hibrida z 210 kilovati in 620 njutonmetri navora. Za prenos navora prek vseh štirih koles skrbi klasični osemstopenjski samodejni menjalnik Tiptronic. Na začetku prihodnjega leta bo na voljo priključni hibrid TFSI PHEV, še letos pa naj bi bila na voljo vstopna štirivaljnika 45 TFSI in 40 TDI. Paleto bosta zaokrožila S7 TDI in RS7.

Cene za bencinsko gnano različico se začnejo pri 85 tisoč evrih, za dizelski agregat pa bo kupec moral odšteti vsaj 82 tisoč evrov.

V A7 je mogočih kar 39 asistenčnih sistemov. Foto: Gašper Pirman

Zadnji usmerjevalnik zraka se avtomatsko dvigne pri hitrosti nad 130 kilometrov na uro. Voznik ga lahko dvigne tudi ročno prek stikala. Foto: Gašper Pirman