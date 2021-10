Direktorji Volkswagna v Avstriji, nagovoril jih je Elon Musk

Američana je k pogovoru pred svojimi direktorji povabil kar predsednik nemškega koncerna Herbert Diess. Kot je poudaril na svojih družbenih kanalih, je želel poudariti pomen hitrejših odločitev in manjše birokracije v procesu največje preobrazbe avtomobilov v dozdajšnji zgodovini Volkswagna.

Tesla je bila do zdaj pri lastnem razvoju zelo prilagodljiva in se zato znala hitreje odzvati na izzive, je poudaril Diess. Poudaril je predvsem zmožnost, da so v dveh ali treh tednih znali preprogramirati lastne avtomobile na uporabo drugih čipov. S tem so se izognili pomanjkanju tistih prvotnih, ki jih zdaj tako močno primanjkuje in so vzrok zdajšnje velike dobaviteljske krize.

"Volkswagen je ikona in naš največji tekmec," je dejal Musk, ki čaka na zadnja dovoljenja pred začetkom proizvodnje v novi Teslini tovarni pri Berlinu. Diess je odprtje te tovarne že označil za znak ostrejše konkurence na nemškem avtomobilskem trgu, zaradi katere bo še toliko pomembnejši odločen prehod na električne avtomobile.

With a new mindset & a revolution in our headquarter Wolfsburg we can succeed the new competition.Good meeting with 200 top managers in Alpbach. Big responsibility at a crucial point for our company. Thx for joining @ErinMeyerINSEAD & @elonmusk,we will visit you soon in Grünheide pic.twitter.com/dwYyXZnBT8