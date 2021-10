Opozorila iz VW: zgled učinkovitosti proizvodnje je Tesla

Tesla se pripravlja na odprtje nove tovarne pri Berlinu. Foto: Reuters Volkswagen v Wolfsburgu trenutno z 25 tisoč zaposlenimi izdela 700 tisoč avtomobilov letno, Tesla naj bi v Berlinu z 12 tisoč zaposlenim letno lahko izdelala tudi do 500 tisoč avtomobilov. Nemci v Wolfsburgu izdelujejo le klasična vozila z motorji na notranje izgorevanje, Teslin primer pa kaže na precej manjšo kompleksnost električnih avtomobilov, a tudi njihovo učinkovitost.

Tesla lahko model 3 izdela v 10 urah, Volkswagen za eno električno vozilo ID.3 potrebuje 30 ur, je poročal Reuters.

Koliko zaposlenih je dejansko lahko ogroženih?

Herbert Diess, predsednik Volkswagna, je delničarje opozoril na nove konkurente na nemškem trgu. To ni le Tesla z berlinsko tovarno, nanj so začele prihajati tudi prve kitajske avtomobilske znamke.

Ocene o morebitni izgubi delovnih mest so za zdaj le okvirne. Če bi Volkswagen zamujal pri prehodu na električne pogone, bi lahko izgubil vse do 30 tisoč zaposlenih, je domnevne Diessove besede povzemal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Predstavniki sindikata niso želeli oceniti mogoče vpliva, so pa ocene o izgubi 30 tisoč zaposlenih označili za “absurdne in brez osnove”.