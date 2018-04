Dilema pri avtih: Največ popusta, najdražji servis?

Razred majhnih avtomobilov je cenovno občutljiv, a med vozili so razlike v cenah precejšnje, prav tako pa tudi pri obljubljenih popustih in stroških vzdrževanja.

Trinajst avtomobilov, med njimi je razlika v uradni ceni presegala šest tisoč evrov. Foto: PRIMA

Suzuki swift je v tem razredu eden tistih modelov, ki nudijo žaromete LED. Foto: PRIMA Na primerjalnem testu majhnih avtomobilov (segment B) smo zbrali 13 avtomobilov in med njimi so se pokazale tudi precejšnje razlike v ceni vozil, nudenju popustov in stroškov vzdrževanja. V cenovno primerjavo so sodili modeli z bencinskim motorjem in primerljivo stopnjo opreme. Kot poceni avtomobil je pričakovano najbolj izstopala dacia sandero, po uradnem ceniku sta bila najdražja ford fiesta in seat ibiza. Razlika med sanderom in fiesto na primer znaša 6.500 evrov.

Popusti vse do 20 odstotkov uradne cene

Kot smo zapisali že v testu, pri nekaterih znamkah ni mogoče računati na višje popuste. Taki primeri so Dacia, Toyota in Suzuki, bolj radodarne pa so nekatere druge znamke. Opel je za corso nudil popust kar v višini 20 odstotkov uradne maloprodajne cene z dodatno opremo, pri popustih izstopajo tudi Ford, Peugeot in Renault.

Usnjen volanski obroč v cenovnem razredu okrog 15 tisoč evrov ni samoumeven. Ob izbranem paketu opreme je bilo treba zanj doplačati pri treh avtomobilih. Foto: PRIMA

Doplačati tudi za samodejno klimatsko napravo

Ne glede na primerljiv izhodiščni paket opreme, so tudi na tem področju številne razlike. Le redki predstavniki tega razreda premorejo žaromete LED, za samodejno klimatsko napravo je bilo treba doplačati pri corsi (250 EUR) in yarisu (450 EUR).

Nekateri modeli so imeli pri taki ceni že serijsko navigacijsko napravo, pri drugih je bilo treba zanjo doplačati od 500 evrov (mazda 2) do 980 evrov (ford fiesta). Le renault clio je imel v tem paketu opreme že vključene tako sprednje kot zadnje parkirne senzorje. Vsi z izjemo dacie sandera so imeli volanski obroč nastavljiv po globini, a toyota yaris z zelo kratkim hodom.

Kot kaže spodnja razpredelnica, je znašala razlika v zavarovalni premiji med najcenejšo in najdražjo 68 evrov, prav tako pa so bile opazne tudi razlike v stroških servisiranja.

Cene osnovnih različic in z dodatno opremo ter obljubljenim popustom:

Motor Oprema Osnovna cena Z dodatno opremo Obljubljeni popust: Ford fiesta 1.0 ecoboost 74 kW Style 16.150 EUR 19.390 EUR 2.250 EUR (12%) Seat ibiza 1.0 TSI Style 14.314 EUR 18.355 EUR 1.700 EUR (9 %) Volkswagen polo 1.0 TSI Comfortline 14.187 EUR 17.994 EUR 1.820 EUR (10%) Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Style 14.960 EUR 17.388 EUR 1.500 EUR (9 %) Renault clio 0.9 TCe 90 I feel SLovenia 16.440 EUR 17.263 EUR 2.600 EUR (15%) Mazda 2 G90 Takumi 14.690 EUR 16.538 EUR 1.000 EUR (6 %) Škoda fabia 1.0 TSI Style 14.259 EUR 16.293 EUR 1.167 EUR (7%) Suzuki swift 1.0 boosterjet Elegance 15.450 EUR 16.292 EUR 300 EUR (2 %) Toyota yaris 1,5 VVT-iE Sol 12.390 EUR 16.232 EUR 0 EUR (0 %) Opel corsa 1,4 66 kW Excite 12.860 EUR 16.129 EUR 3.160 EUR (20 %) Citroen C3 Puretech 82 Shine 13.550 EUR 16.068 EUR 1.570 EUR (10%) Peugeot 208 1,2 puretech 82 Allure 13.290 EUR 15.799 EUR 1.900 EUR (12%) Dacia sandero 0,9 TCe 90 Black-White 10.950 EUR 13.844 EUR 0 EUR (0 %)

Stroški financiranja do 75 tisoč kilometrov ali 5 let:

Cena servisa Interval km ali leto Strošek servisa na 10.000 km Citroen C3 628 EUR 25.000 83 EUR Dacia sandero 829 EUR 20.000 103 EUR Ford fiesta 933 EUR 30.000 103 EUR Hyundai i20 629 EUR 15.000 83 EUR Mazda 2 893 EUR 20.000 111 EUR Opel corsa 794 EUR 30.000 88 EUR Peugeot 208 841 EUR 15.000 112 EUR Renault clio 571 EUR 20.000 71 EUR Seat ibiza 759 EUR 30.000 84 EUR Suzuki swift 622 EUR 20.000 77 EUR Škoda fabia 759 EUR 30.000 84 EUR Toyota yaris 1.024 EUR 15.000 136 EUR Volkswagen polo 759 EUR 30.000 84 EUR

Stroški letnega zavarovanja: