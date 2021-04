Devet kandidatov: iščemo kralja "golfovega" razreda

Na primerjalnem testu je devet avtomobilov. To so volkswagen golf, škoda scala, seat leon, mazda 3, ford focus, citroen C4, opel astra, renault megane in peugeot 308.

Je Volkswagnov golf še kralj tega "svojega" razreda? Primerjalni test bo zagotovo zanimiv. Foto: Gašper Pirman Lansko leto smo nazadnje v primerjalnem testu PRIMA ocenjevali avtomobile kompaktnih športnih terencev (segment SUV B), tokrat pa prvič primerjamo kombilimuzinske avtomobile spodnjega srednjega razreda. Pred petimi leti smo v tem razredu resda že primerjali karavanske izvedbe, tokrat so na vrsti kombilimuzine.

To je tradicionalni "golfov" razred, nekoč osrednji poligon avtomobilske prodaje, danes pa vsaj po uradni statistiki tretji najpomembnejši (po majhnih avtomobilih in kompaktnih križancih) avtomobilski razred v Sloveniji.

Na primerjalnem testu tudi tokrat sodeluje sedem slovenskih medijev. Pridobiti nam je uspelo devet avtomobilov (uvozniki nekaterih modelov, na primer kia ceed, hyundai i20, toyota corolla in honda civic, se za sodelovanje niso odločili), in sicer volkswagen golfa, škodo scalo, seata leona, mazdo 3, citroena C4, peugeota 308, opel astro, renault megana in forda focusa.

Primerjalni test ponudi skoraj sto ocenjevalnih parametrov

Tudi tokrat bomo na primerjalnem testu avtomobile ocenjevali zelo podrobno. Posvetili se bomo njihovi praktičnosti, prostornosti v notranjosti, voznim lastnostim, porabi goriva, asistenčnim sistemom in ocenjevali tudi tiste subjektivne dejavnike. Pomembna bodo spet tudi cena, morebitni popusti in stroški servisov. Bistvo takega primerjalnega testa je tudi v podrobni analizi posameznega razreda in pomoč kupcem, ki znotraj skoraj sto različnih ocenjevalnih parametrov nato iščejo tiste, ki so najpomembnejši zanje. Zmagovalec testa bo tako eden od naštete osmerice, a posamezen resen kupec bo zaradi določenih ocen, ki so mu najpomembnejše, morda vseeno raje izbral drugega.