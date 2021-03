Del uradne ponudbe: gosenice namesto koles #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MAN in predelava kombija TGE

Menjava platišč z gosenicami naj bi trajala manj kot eno uro in jo lahko opravi praktično vsak.

Menjava platišč z gosenicami naj bi trajala manj kot eno uro in jo lahko opravi praktično vsak. Foto: MAN

Za predelavo na gosenice ni odgovoren eden izmed nišnih predelovalcev, ki skrbi za želje petičnih kupcev, temveč nadgradnjo naredijo kar pri nemškem velikanu MAN. Kombi TGE z gosenicami na željo naročnika predelajo in prilagodijo za uporabo v zasneženih alpskih smučarskih središčih.

MAN-ov kombi TGE 3.180 s štirikolesnim pogonom je ustvarjen za vožnjo po cesti, zato ima nameščene običajne pnevmatike. Za zahtevnejše kupce ima vgrajen štirikolesni pogon, ki poskrbi za boljši oprijem tudi na neurejenih cestah. A to ni bilo dovolj za nekatera smučarska središča, kjer zaradi obilice snega vso zimo potrebujejo kombi, namenjen vožnji v ekstremnih razmerah. Legendarni nemški proizvajalec tovornjakov je zato razkril kombi, pri katerem namesto pnevmatik vgradijo gosenice in s tem znatno izboljšajo njegove terenske zmogljivosti.

Sprememba vzame manj kot uro

Pri podjetju MAN so pomislili tudi na čas, ko v idiličnih alpskih vasicah ni snega in so gosenice pretiran ukrep za vožnjo po asfaltiranih cestah. Gosenice lahko na mesto pnevmatik namesti praktično vsak, menjava pa bo trajala manj kot eno uro, trdijo Nemci. Menjava je zelo podobna menjavi platišč, treba je namestiti le poseben adapter na kolesne vijake, prek katerega je potem urejena povezava z gosenicami.

Proizvajalec sistema je TrackSystem, a gre za originalni dodatek z odobritvijo podjetja MAN, ki trenutno še ni v prodaji. Obljubljajo, da bo sistem za naročilo na voljo kmalu.

Ob vgrajenih gosenicah se masa kombija poveča za tristo kilogramov. Kljub temu je mogoč prevoz do največ osmih potnikov, hitrost pa je omejena na 50 kilometrov na uro. Samodejni menjalnik ostane nespremenjen, a ob nameščenih gosenicah ne bo prestavil višje od tretje prestave.

Foto: MAN

Foto: MAN