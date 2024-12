Okvara na cesti? S temi "triki" boste spet na poti v hipu!

Večini voznikov se je že kdaj pripetilo, da so zaradi različnih razlogov obstali na cesti. Pa naj je bil vzrok v mehanski okvari motorja, predrti zračnici, prometni nesreči, ali čem drugem – treba je bilo poklicati avtovleko. Toda kako izbrati dobro in zanesljivo avtovleko? Kako sebe in avto pripraviti na vleko? Vse to in še mnogo koristnih nasvetov boste našli v članku!

Kako izbrati dobro in zanesljivo avtovleko?

Ko se na cesti zgodi nepričakovan dogodek – okvara vozila, prometna nesreča ali potreba po prevozu vozila –, je izbira zanesljive avtovleke ključna, saj si želite hitrega odziva ne glede na vreme ali uro dneva. Pomembno je, da bo tim, ki vam bo prišel na pomoč, visoko usposobljen in da razpolaga s sodobno opremo.

Zato je ena od najboljših izbir v Sloveniji Avtovleka Ketiš , ki združuje bogate izkušnje, napredno opremo in 24-urno razpoložljivost, da svojim strankam vedno ponudi hitro in kakovostno pomoč.

Avtovleka Ketiš se ponaša z dolgoletno tradicijo in strokovnostjo, ki jo dopolnjuje usposobljena ekipa z razumevanjem potreb svojih strank. Njihova predanost in profesionalen pristop zagotavljata, da vsaka intervencija poteka nemoteno, varno in učinkovito. Prav zaradi izkušenj so kos tudi najzahtevnejšim situacijam na cesti. Na pomoč vam priskočijo 24 ur na dan 7 dni v tednu. Njihova odzivnost in hitra pomoč omogočata, da se stranke lahko zanesejo nanje ne glede na to, kdaj in kje se pojavijo težave.

Napreden vozni park

Sodobna in tehnično napredna oprema je ključ do uspešne rešitve najrazličnejših situacij. Avtovleka Ketiš se ponaša z enim najbolj raznolikih voznih parkov v regiji, ki vključuje:

6 vozil za prevoz osebnih vozil in kombijev,

za prevoz osebnih vozil in kombijev, 2 vlačilca ,

, 6 različnih prikolic ,

, specialno tovorno vozilo z dvižno roko za prevoze do skupne mase deset ton,

za prevoze do skupne mase deset ton, Krpan , specialno tovorno vozilo za reševanje in vleko tovornih vozil skupne mase 40 ton,

, specialno tovorno vozilo za reševanje in vleko tovornih vozil skupne mase 40 ton, avtodvigalo z nosilnostjo do 40 ton.

Ta širok nabor vozil omogoča, da se podjetje uspešno spopada z najrazličnejšimi nalogami, od prevoza osebnih vozil do reševanja težkih tovornih vozil v zahtevnih okoliščinah.

Foto: Shutterstock

Kako avto pripraviti na avtovleko

Ko se znajdete v položaju, da je treba vaše vozilo prepeljati z avtovleko, je ključnega pomena pravilna priprava vozila za varno in učinkovito vleko.

Sledite tem korakom, da zagotovite varen postopek vleke:

Preverite stanje vozila: Če je mogoče, odstranite ovire, kot so odprti deli karoserije (npr. pokrov motorja). Poskrbite, da so kolesa zaklenjena ali zavore sproščene, odvisno od navodil strokovnjaka.

Če je mogoče, odstranite ovire, kot so odprti deli karoserije (npr. pokrov motorja). Poskrbite, da so kolesa zaklenjena ali zavore sproščene, odvisno od navodil strokovnjaka. Odstranite osebne predmete: Pred vleko iz vozila odstranite dragocene ali osebne predmete.

Pred vleko iz vozila odstranite dragocene ali osebne predmete. Izberite pravo vlečno mesto: Sodobni avtomobili imajo vgrajena mesta za pritrditev vlečnih kljuk. Preverite priročnik vozila in pripravite vlečno kljuko.

Sodobni avtomobili imajo vgrajena mesta za pritrditev vlečnih kljuk. Preverite priročnik vozila in pripravite vlečno kljuko. Označite vozilo: Če je vozilo ustavljeno na cesti, poskrbite za ustrezno signalizacijo z varnostnim trikotnikom in vklopite utripalke.

Če je vozilo ustavljeno na cesti, poskrbite za ustrezno signalizacijo z varnostnim trikotnikom in vklopite utripalke. Zaupajte strokovnjakom: Ko prispe ekipa, prepustite postopek priprave in vleke njim. Strokovnjaki Avtovleke Ketiš imajo bogate izkušnje in sodobno opremo, kar zagotavlja varen postopek.

Foto: Shutterstock

Trije nepogrešljivi nasveti za varnost na cesti: Kje hraniti odsevni jopič? Hranite ga v predalu pred sovoznikom ali v žepu na hrbtni strani sedeža voznika. Jopič oblecite še pred izstopom iz vozila. Če potujete z več potniki imejte za vsakega svojega in prav tako lahko dostopnega že v vozilu. Kako postaviti varnostni trikotnik? V naselju varnostni trikotnik postavite na razdalji 50 metrov za okvarjenim vozilom, če je vzpetina ali druga ovira, trikotnik postavite tako, da je pravočasno viden prihajajočim voznikom. Na cesti izven naselja in na hitri cesti trikotnik postavite na razdalji vsaj 100 metrov za vozilom. Medtem, ko na avtocesti postavite varnostni trikotnik na razdalji vsaj 150 metrov za vozilom. Ne zadržujte se na vozišču, če je mogoče se umaknite na varno oziroma za varnostno ograjo Kakšne informacije morate pridobiti od zavarovalnega agenta, ko sklepate avtomobilsko zavarovanje? Preverite ali zavarovanje vključuje osnovno ali razširjeno kritje ali imate vključeno kritje za asistenco in katere stroške asistence, avtovleko, popravila na kraju dogodka, nadomestno vozilo? Preverite kakšno je geografsko območje kritja, kaj je izrecno izključeno iz kritja, razloži naj vam natančen postopek uveljavljanja asistence.

Popravila, ki jih Avtovleka Ketiš lahko opravi na kraju nesreče ali okvare

Ste vedeli, da vam pri Avtovleki Ketiš priskočijo na pomoč tudi z manjšimi popravili, kar mestu samem? Podjetje je namreč zanesljiv ponudnik osnovnih servisnih storitev na kraju dogodka. V številnih primerih lahko njihovi izkušeni strokovnjaki hitro odpravijo manjše težave na kraju nesreče ali okvare in s tem prihranijo čas ter stroške prevoza vozila v delavnico.

Vrste popravil, ki jih lahko opravijo na terenu:

Zamenjava pnevmatik: V primeru predrte pnevmatike lahko ekipa na kraju dogodka zamenja kolo z rezervnim ali poskrbi za začasno rešitev, da boste lahko nadaljevali vožnjo.

V primeru predrte pnevmatike lahko ekipa na kraju dogodka zamenja kolo z rezervnim ali poskrbi za začasno rešitev, da boste lahko nadaljevali vožnjo. Pomoč pri izpraznjenem akumulatorju: Če je akumulator prazen, ponujajo hitro polnjenje ali pomoč z zagonskimi kabli, da vozilo znova zaženete.

Če je akumulator prazen, ponujajo hitro polnjenje ali pomoč z zagonskimi kabli, da vozilo znova zaženete. Manjša električna popravila: Pregled in odprava težav z osvetlitvijo, varovalkami ali manjšimi električnimi napakami.

Pregled in odprava težav z osvetlitvijo, varovalkami ali manjšimi električnimi napakami. Osnovna diagnostika motorja: Ekipa lahko na kraju opravi osnovno diagnostiko in odpravi enostavne napake, kot so težave z vžigom, manjkajoče tekočine ali manjše mehanske težave.

Ekipa lahko na kraju opravi osnovno diagnostiko in odpravi enostavne napake, kot so težave z vžigom, manjkajoče tekočine ali manjše mehanske težave. Dovoz goriva: Če vam na poti zmanjka goriva, prinesejo ustrezno količino, da lahko varno nadaljujete vožnjo.

Če vam na poti zmanjka goriva, prinesejo ustrezno količino, da lahko varno nadaljujete vožnjo. Odprava blokad sistema: V primeru blokade ključavnic ali sistemskih težav (npr. zaklenjen volan) pomagajo pri ponovni vzpostavitvi delovanja.

V primeru blokade ključavnic ali sistemskih težav (npr. zaklenjen volan) pomagajo pri ponovni vzpostavitvi delovanja. Izvlek vozila iz snega, blata ali drugih ovir: Če je vaše vozilo obstalo zaradi slabih razmer na cesti, zagotavljajo pomoč pri izvleku in ponovnem postavljanju na cesto.

Pri vsem tem so enako hitro odzivni kot pri klasični vleki, na voljo ves dan vsak dan v tednu, njihovi tehniki pa so izkušeni in opremljeni z znanjem ter opremo za odpravo osnovnih težav na terenu.

Popravilo na kraju dogodka je velikokrat hitrejša in ugodnejša rešitev kot pa prevoz do servisne delavnice. Njihova vozila so opremljena s sodobnimi orodji za osnovna popravila, diagnostično opremo in vsemi potrebnimi pripomočki.

Če popravilo na kraju ni mogoče, pa bodo poskrbeli za varen prevoz vašega vozila do najbližje delavnice ali na želeno lokacijo. Z njihovo strokovnostjo in zanesljivostjo ste lahko prepričani, da boste v dobrih rokah, ne glede na položaj na cesti.