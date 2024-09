Velika predsezonska akcija pnevmatik v Sloveniji – privarčujte zdaj!

Zakaj je smiselno že zdaj razmisliti o nakupu zimskih pnevmatik in zakaj to storiti še ta teden? Obstaja več razlogov, zakaj je to lahko pametna odločitev. Trenutno se še lahko izognete gneči, večina pnevmatik je še na zalogi, hkrati pa lahko izkoristite ugodne akcijske cene pnevmatik in s tem prihranite, saj si lahko zagotovite najboljše popuste v TOP akciji.

Zimske pnevmatike v akciji – zimske pnevmatike so nepogrešljive za varno vožnjo v vseh razmerah. Ker se datum obvezne uporabe zimske opreme hitro približuje, je zdaj že pravi trenutek, da svoje vozilo ustrezno pripravite. Kakovostne zimske pnevmatike so ključnega pomena za varnost in udobje vožnje v zimskih razmerah. Po 15. novembru so zimske pnevmatike obvezne, zato si pravočasno zagotovite svoje in se brez skrbi podajte v zimsko sezono.

V spletni trgovini shop.porscheinterauto.net lahko najdete izjemno široko izbiro zimskih pnevmatik najbolj priznanih blagovnih znamk v Sloveniji, ne pozabite pa tudi na celoletne pnevmatike v akciji, ki so vsako leto boljše in primerne za vse več voznikov – vse pnevmatike so že na zalogi in hitro dobavljive ter ta trenutek v izjemni akciji ob začetku sezone!

Foto: Porsche Inter Auto

KONTAKT ZA HITRA NAROČILA: pokličite telefonsko številko 041 392 204 ali na spletni strani naročite svoje! pokličite telefonsko številkoali na spletni strani shop.porscheinterauto.net naročite svoje!

Foto: Porsche Inter Auto

Značilnosti zimskih pnevmatik: kaj morate vedeti pred nakupom?

Ko se temperature začnejo zniževati in se ceste pokrijejo z ledom ali snegom, postane izbira pravih pnevmatik ključna za varno vožnjo v nepredvidljivih zimskih razmerah. Zimske pnevmatike so posebej zasnovane za obvladovanje zahtevnih zimskih razmer in nudijo številne prednosti v primerjavi z letnimi ali celo celoletnimi pnevmatikami. Prava izbira zimskih pnevmatik lahko drastično izboljša varnost in udobje med zimskimi vožnjami z vašo družino. Z njihovimi edinstvenimi lastnostmi, kot so posebna zmes gume, globokim profilom in z boljšo zmogljivostjo pri nizkih temperaturah, so zimske pnevmatike nepogrešljiv del obvezne zimske opreme vsakega voznika. Upoštevanje teh značilnosti vam bo omogočilo boljšo pripravo na zimske razmere in večjo varnost na cesti.

AKCIJA zimskih kompletov 2024/2025 – ne zamudite akcije 3 + 1! Zimski kompleti koles (pnevmatik in platišč) – zagotovite si vrhunski paket koles, ki vključuje izredno kakovostna platišča in izredno zmogljive zimske pnevmatike. Oglejte si aktualno ponudbo zimskih kompletov koles in izkoristite akcijo 3 + 1, kjer vam ob nakupu originalnega kompleta koles četrto kolo v kompletu podarijo.



NAROČITE & HITRO POŠLJEJO NA DOM!



Akcija traja do 31. 12. 2024 oz. do razprodaje zalog pri Porsche Inter Auto.

Foto: Porsche Inter Auto

Zakaj so pomembne zimske pnevmatike v Sloveniji?

1. Posebna zmes gume pri zimskih pnevmatikah

Zimske pnevmatike so izdelane iz posebne zmesi gume, ki ostane elastična tudi pri nizkih temperaturah. Ta zmes omogoča boljši oprijem na hladnih, suhih in mokrih površinah kot letne pnevmatike. To povečuje stabilnost vozila in izboljšuje krmiljenje.

2. Globoki in široki profili zimskih pnevmatik

Zimske pnevmatike imajo globok in širok profil pnevmatike, ki učinkovito odstranjuje sneg in vodo s ceste. Ta zasnova pripomore k boljšemu oprijemu na snegu in ledu, saj pnevmatike zagotavljajo boljši stik s cesto in zmanjšujejo tveganje za aquaplaning.

3. Bodite pozorni na oznako zimskih pnevmatik M+S

Zimske pnevmatike so označene s simbolom ali s kombinacijo črk "M+S" (blato in sneg). Ti simboli potrjujejo, da pnevmatike izpolnjujejo specifične standarde za zimske razmere in nudijo povečano varnost v ekstremnih zimskih vremenskih pogojih.

4. Zimske pnevmatike – boljša zmogljivost pri nizkih temperaturah

Zimske pnevmatike so zasnovane za obvladovanje nizkih temperatur, kar pomeni, da ohranjajo svojo zmogljivost tudi pri temperaturah, nižjih od sedem stopinj Celzija. To je ključnega pomena, saj lahko pri nizkih temperaturah letne pnevmatike izgubijo svojo prožnost in oprijem, kar povečuje tveganje za zdrs avta in izgubo nadzora.

5. Zimske pnevmatike zagotavljajo krajšo zavorno pot

Ena izmed najpomembnejših prednosti zimskih pnevmatik je krajša zavorna pot na zasneženih in poledenelih cestiščih. Zaradi boljše zmesi gume in optimiziranega profila se zimske pnevmatike bolje držijo ceste in zagotavljajo hitrejše in varnejše zaustavljanje.

Foto: Porsche Inter Auto

Celoletne pnevmatike (zimsko/letne gume) – kdaj jih izbrati?

Celoletne pnevmatike so priljubljena izbira za številne voznike zaradi svoje vsestranskosti in enostavnosti. Zasnovane so tako, da nudijo sprejemljivo zmogljivost skozi vse leto, zato so primerne za določene vozne razmere. Celoletne pnevmatike so najprimernejše za območja, kjer so vremenske razmere zmerne in se ne pojavljajo ekstremni pogoji, kot so močno sneženje ali dolgotrajno poledenitev. V takih primerih bodo celoletne pnevmatike ponavadi zadostovale potrebam voznika skozi vse leto. Če živite v območju, kjer sneženje ni pogosto ali močno, so celoletne pnevmatike lahko dobra izbira. Prav tako so primerne za tiste, ki večinoma vozijo v urbanih območjih in ne naletijo na ekstremne vremenske pogoje.

Preverite najnovejši test celoletnih pnevmatik 2024 in se odločite za najboljše!

Foto: Porsche Inter Auto

Katere so največje prednosti celoletnih pnevmatik?

1. Enostavnost uporabe celoletnih pnevmatik

Ena izmed glavnih prednosti celoletnih pnevmatik je, da jih ni treba dvakrat letno menjavati. To pomeni manj skrbi glede sezonske menjave in prihranek časa ter denarja. Celoletne pnevmatike so zasnovane tako, da obvladajo suhe in mokre ceste, kar poenostavi vzdrževanje vozila.

2. Finančna ugodnost s celoletnimi pnevmatikami

Ker ni potrebe po menjavi pnevmatik, lahko prihranite denar, ki bi ga sicer porabili za nakup in menjavo zimskih in letnih pnevmatik. To je še posebej koristno za tiste, ki iščejo ekonomično rešitev za svoje vozilo.

3. Udobje pri vožnji s celoletnimi pnevmatikami

Celoletne pnevmatike so zasnovane tako, da nudijo udobne vožnje skozi vse leto. So zadovoljivo zmogljive v različnih vremenskih pogojih, kar pomeni, da so primerne za mestno vožnjo in zmerno spreminjanje pogojev na cesti.

Foto: Porsche Inter Auto

Test zimskih pnevmatik – zadnji testi

Kupujete zimske pnevmatike, pa se ne morete odločiti, katere bi izbrali? Ker je nakup zimskih pnevmatik izjemno pomembna odločitev, se za nasvet obrnemo na več različnih virov. Za enega najbolj zanesljivih pa se vsakič znova izkaže test zimskih pnevmatik, ki predstavi vsa pomembna merila za zanesljivo in varno izbiro novih zimskih pnevmatik.

Avtomobilski klubi (kot so npr. AMZS, ADAC, ÖAMTC, TCS, GTÜ, ARBÖ, ACE ...) vsako leto opravljajo test zimskih pnevmatik, ki po strogih merilih ocenijo veliko različnih zimskih pnevmatik. Letos so zimske pnevmatike testirali v različnih dimenzijah na različnih površinah: na mokri podlagi, na snegu ter na suhem asfaltu. Pnevmatike so tako pokazale, kakšne so njihove vozne lastnosti in vodljivost, kako učinkovito zavirajo in se izkažejo v primeru akvaplaninga, kakšna je njihova obraba, poraba goriva in hrup. Zdaleč najbolje so se odrezale pnevmatike Continental, Goodyear, Semperit, ki jih seveda najdete tudi v njihovi spletni trgovini.

Foto: Porsche Inter Auto

Test zimskih pnevmatik – najbolje ocenjene pnevmatike

Dimenzije 205/60 R16 Dimenzije 225/45 R17 H Dimenzije 235/55 R18 Dunlop Winter Sport 5

Michelin Alipin 6

Goodyear UltraGrip 9+

Continental WinterContact TS870 Continental WinterContact TS870

Michelin Alpin 6

Goodyear UltraGrip Performance+

Dunlop Winter Sport 5 Bridgestone Blizzak LM005

Hankook Winter I*cept Evo 3X

Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Continental WinterContact TS870

Goodyear UltraGrip Performance+

Foto: Porsche Inter Auto

Kdaj je pravi čas za menjavo pnevmatik?

Zimske pnevmatike sodijo v del obvezne opreme od 15. novembra do 15. marca. Zimske pnevmatike morajo imeti tudi dovolj profila, minimalno globino profila tri milimetre. Pnevmatike, ki so starejše od pet let (glede na DOT oznako), je priporočljivo zamenjati, saj ne nudijo več najboljšega zaviranja in oprijema na cesti.

V naši ponudbi v spletni trgovini najdete zimske pnevmatike za vse razmere in zahteve voznikov. Prav tako smo vam pri Porsche Inter Auto na voljo za svetovanje ob nakupu ustreznih zimskih pnevmatik za vas.

Foto: Porsche Inter Auto

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Continental Approved Webshop Slovenija

Porsche Inter Auto je eden izmed največjih ponudnikov za pnevmatike Continental v Sloveniji. Pred kratkim so prejeli naziv "Continental Approved Webshop" (certificirana spletna trgovina družbe Continental) – na kar so še posebej ponosni. Ta logotip namreč pomeni, da je njihova spletna trgovina shop.porscheinterauto.net uradni partner družbe Continental in da ponudba izdelkov in storitev v spletni trgovini ustreza največ merilom kakovosti, ki jih določa proizvajalec Continental. Porsche Inter Auto je tako prvi in edini trgovec z avtomomobili v Sloveniji, ki ima ta naziv (tudi v koncernu Porsche Holding).

Continental certificirani trgovec – katere so prednosti za stranko?

dodatne storitve za stranke

podpora in strokovno svetovanje

najvišja kakovost nakupov

najboljšo uporabniško spletno izkušnjo

zagotavljanje zanesljivih partnerjev za montažo

transparentne postopke naročanja in plačevanja

tehnična podpora in svetovanje ob nakupu

Foto: Porsche Inter Auto

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.