Danes slovo od nesrečnika, preiskava v teku

Kot smo poročali že prejšnji konec tedna, je do nesreče prišlo v poznem sobotnem popoldnevu med vztrajnostno dirko. Na izhodu iz zadnjega ovinka je voznik porscheja 911 GT3 izgubil oblast nad vozilom, ki ga je z veliko hitrostjo odneslo v obcestno ograjo. To se je zgodilo ravno na sodniškem mestu, kjer je ograja usodno udarila enega izmed sodnikov.

Hrvaška avtomobilska zveza HAKS je takoj po dogodku napovedala temeljito preiskavo nesreče, kakršne na Grobniku še ni bilo. Od leta 1978, ko so dirkališče odprli, so življenje na stezi sicer že izgubili motoristi, a po naših podatkih nikoli uradni delavci ob progi.

Letos konec leta bi Mušanović dopolnil 70 let, od tega jih je skoraj 45 posvetil delu v avtomobilskem športu. Foto: AK Rijeka

Nesrečni sodnik je bil 69-letni Josip Mušanović z Reke. Rodil se je sicer konec leta 1952 v Brčkem (Bosna in Hercegovina), a se nato s starši še kot otrok preselil na Reko. Tam se je tudi šolal za avtomehanika. V začetku sedemdesetih let je kot mehanik pomagal nekaterim dirkačem in se sredi sedemdesetih vključil v avtomobilski klub AK Rijeka. V skoraj petdesetih letih je bil nato znotraj kluba tako občasni tekmovalec kot tudi sodnik, funkcionar, predsednik športne sekcije in član skupščine kluba.

Vključil se je tudi v preventivne aktivnosti kluba, ki so bile vezane predvsem na preventivno izobraževanje mladih. Na Grobniškem dirkališču je bil aktiven od prvega dneva odprtja in prav gotovo je bil še posebej ponosen, ko je ta steza konec osemdesetih gostila tudi motociklistične dirke za svetovno prvenstvo.

Medtem ko preiskava zanj usodne sobotne nesreče še ni končana, bo pogreb nesrečnega Mušanovića danes popoldne na Reki.