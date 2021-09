Danes bodo izdelali prve, v Slovenijo prispejo januarja

Peugeot bo novega 308 v tovarni Mulhouse v Franciji začel proizvajati danes, kar je natanko 211 let in tri dni po ustanovitvi znamke Peugeot. Nova generacija 308 prav tako sovpada s še enim jubilejem znamke - ob koncu poletja 1891 oziroma pred 130 leti je bil v Franciji dostavljen prvi Peugeotov osebni avtomobil fizični osebi.

Kot so zapisali pri Peugeotu, se je pred 130 leti za znamko začela nova dogodivščina, ki se bo nadaljevala z današnjim začetkom proizvodnje modela 308. Vse skupaj pa se je začelo na pobudo enega človeka in ene družine. V 211 letih so ime in izdelki Peugeot vstopili v več milijonov domov v obliki avtomobilov in motorjev, pa tudi orodij, radijskih sprejemnikov, šivalnih strojev, mlinčkov za poper in kavo ... Številni med njimi so postali legendarni.

Prvi peugeot z novim logotipom

Novi 308 postaja drugačen avto, predvsem se spreminja zaradi novih načinov razmišljanja in digitalizacije, to pa je spremenilo potrošniške navade in povzročilo spremembe v sami mobilnosti. V primerjavi s predhodnikom je novi 308 11 centimetrov daljši, za 5,5 centimetra so podaljšali medosno razdaljo. Obenem je zdaj model dva centimetra nižji. Vse to obljublja več prostora v notranjosti, predvsem na zadnji klopi. Vozniški del je sicer dobil osvežen Peugeotov tridimenzionalni i-cockpit in močno digitalno okolje. Sredinski desetpalčni zaslon na dotik je rahlo obrnjen proti vozniku, pod njim pa je tudi nekaj klasičnih fizičnih gumbov.

Avtomobil prihaja z modularne platforme EMP2, ki omogoča uporabo različnih motorjev. Peugeot je tako 308 namenil bencinske, dizelske in priključnohibridne pogone, a v ponudbi ne bo povsem električnega 308. Kot so nam sporočili iz podjetja Peugeot Slovenija, bodo prvi avtomobili na naše ceste zapeljali že januarja.

Natanko 2. oktobra 1891 je Peugeot dostavil prvo osebno vozilo fizični osebi, natančneje gospodu Poupardinu, prebivalcu Dornacha, ki je svoje vozilo naročil 27. avgusta istega leta. To je bilo vozilo s štirimi sedeži in motorjem (Daimler) z dvema konjskima silama. Foto: Peugeot